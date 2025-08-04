Street Fighter 6 : C. Viper se dévoile avec les costumes dénudés de l'été pour 7 persos

L’EVO 2025, événement majeur du calendrier e-sportif, a une fois encore servi de scène aux grandes annonces du versus fighting. En parallèle de tournois d’un niveau toujours plus relevé, Capcom a profité du créneau premium du Top 8 Street Fighter 6 pour dérouler son programme à venir. Au menu : un retour attendu, un teasing bien ficelé, et quelques réjouissances estivales. Le tout placé sous le signe d’une Année 3 ambitieuse. On va commencer par l’annonce du retour de C. Viper dans Street Fighter 6, qui était absente de la série depuis Street Fighter IV. Elle fait fait un come-back aussi stylisé que menaçant, dans un teaser où elle analyse l’hologramme de M. Bison, bien décidée à l’empêcher de replonger le monde dans le chaos. Peu de détails sur son gameplay pour l’instant, mais tout laisse penser que son style agressif et aérien fera son grand retour. Elle sera le deuxième personnage à rejoindre l’Année 3, après Sagat.





Avant C. Viper, c’est Sagat qui fera donc son entrée dès le 5 août 2025 sur toutes les plateformes, y compris la toute récente Nintendo Switch 2. Fidèle à sa réputation, l’empereur du Muay Thaï revient avec son arsenal habituel, et quelques ajustements visuels : un nouveau stage baptisé Proud Spire, un look retravaillé, et même un Costume 2 rendant hommage à son design culte de Street Fighter II. Le personnage sera inclus dans le Year 3 Character Pass et le Year 3 Ultimate Pass, qui regroupent également C. Viper, Alex, Ingrid, et une série de bonus cosmétiques, dont des couleurs de costumes et des Drive Tickets. Tous les contenus commenceront à être déverrouillés à partir du 5 août. Autre annonce estivale : la présentation du trailer de gameplay des Costumes 4, un pack de tenues estivales aux accents balnéaires. Sept personnages (Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly, et A.K.I.) troquent leur garde-robe habituelle pour des looks plus légers, même très dénudées, prêts à en découdre sous le soleil. Là encore, disponibilité calée au 5 août.







Côté compétition, MenaRD a confirmé son statut en remportant le tournoi Street Fighter 6 face à plus de 4 000 participants. Mention spéciale également à Khaos, victorieux sur Marvel vs. Capcom 2, et Bas, qui s’impose une nouvelle fois sur Capcom vs. SNK 2. Un palmarès qui prouve, si besoin était, que les classiques ont toujours leur mot à dire.



