Street Fighter 6 : Elena arrive au mois de juin, première vidéo avec son nouveau look

Capcom a récemment dévoilé l'arrivée tant attendue d'Elena au roster de Street Fighter 6, prévue pour le 5 juin 2025, soit le même moment que l'arrivée de la Years 1-2 Fighters Edition et de la version du jeu sur Nintendo Switch 2. Il n'y a évidemment aucune coïncidence, même si on sait que Elena arrivera dans le jeu depuis le Summer Game Fest 2024 lorsque la Saison 2 du jeu avait été présentée. Absente depuis Ultra Street Fighter IV en 2014, Elena est connue pour son style de combat inspiré de la capoeira. Pour son grand retour en 2025, elle revient avec un look bien différent que dans les années 90, puisqu'elle a une tenue plus habillée et des cheveux un peu plus longs.





Dans le mode World Tour, Elena jouera un rôle de mentor, guidant les joueurs avec sa personnalité positive et son désir de créer des liens avec ses compagnons de combat. Avec Elena, Capcom clot une saison 2 ultra riche en contenu, avec l'arrivée de M. Bison, Terry Bogard, Mai Shiranui et Elena, des combattants aux techniques de combat bien différents.