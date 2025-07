Street Fighter 6 : Sagat déploie son trailer de gameplay, il a une allonge de dingue !

Cette nuit, Capcom a déployé le fameux trailer de gameplay dédié à Sagat qui arrivera le 5 août prochain dans le roster de Street Fighter 6. Le teaser nous avait montré un antagoniste immense par sa taille et sa carrure de molosse est confirmée avec ces images en mouvement. Du haut de ses 2,26 m, Sagat incarne toujours l’archétype du zoner, capable de créer de l'espace autour de lui avec ses Tiger Shot, avant d'aller agresser ses adversaires à base de Tiger Knee et de les contrer avec son anti-airredoutable, el famoso Tiger Uppercut. Chargé, son Tiger Shot est capable d'anéantir les projectiles adverses et de continuer leur course vers sa cible. Cela signifie que le zonage habituel de Sagat peut alterner avec des rush-in percutants, le joueur habile pourra ainsi passer d’un contrôle de fond à une pression rapprochée sans briser le rythme. Autrement, Sagat débarque avec un nouveau look, short plus long, foulard thaï autour de la taille et peau de tigre sur les épaules, histoire d'honorer son héritage. Mais Capcom n'a pas oublié son costume original avec son short bleu et rouge. On vous laisse admirer le spectacle.