My Hero Academia All's Justice : un nouveau arena fighter en cel-shading, premier trailer

Bandai Namco Entertainment Europe a officiellement annoncé My Hero Academia All's Justice, un nouveau jeu de combat en arène tiré du célèbre anime et manga My Hero Academia. Prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, ce nouvel opus mettra en scène les affrontements décisifs de l’arc narratif « Bataille finale », avec la promesse d'une une mise en scène explosive et cinématographique. Le jeu proposera des combats en 3v3, réunissant les héros et les vilains les plus emblématiques de l’œuvre dans leurs formes les plus puissantes. Les joueurs pourront incarner Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Himiko Toga et bien d’autres, tous présentés dans leur apparence de l’arc final, avec des techniques inédites et des pouvoirs repensés pour l’occasion.





En plus de ces batailles nerveuses, le jeu proposera un mode Histoire riche en émotions, permettant de revivre les événements clés de la « Bataille finale » en choisissant le point de vue des héros ou celui des méchants. Grâce à des cinématiques exclusives fidèles à l’œuvre originale, les joueurs plongeront dans l’intensité dramatique de l’affrontement ultime entre One For All et All For One, dans ce qui s’annonce comme le climax du jeu, en termes de narration. Bandai Namco a promis de révéler plus de détails dans les mois à venir, notamment sur le système de combat, les mécaniques de jeu et d’éventuelles surprises liées au contenu.