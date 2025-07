Where Winds Meet : le Wuxia d’Everstone prépare son ultime bêta fermée sur PS5 et PC

Le studio chinois Everstone a confirmé que Where Winds Meet entrera en phase de test finale dès le 25 juillet sur PlayStation 5 et PC, soit quelques mois à peine après une bêta fermée à laquelle nous avions pu participer, et ainsi vous donner nos impressions. Ce test, accessible aux joueurs du monde entier, permettra notamment de découvrir une toute nouvelle zone urbaine : la ville de Kaifeng, capitale vibrante et riche en contrastes. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes via le site officiel. Parmi les nouveautés majeures de ce dernier test, Kaifeng se présente comme une ville vivante de plus d’un million de mètres carrés, peuplée de plus de 10 000 PNJ avec lesquels le joueur pourra interagir librement.







Développé depuis plusieurs années, Where Winds Meet se déroule pendant la période chaotique des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, une époque rarement explorée dans le jeu vidéo. Le joueur y incarne un jeune maître d’épée, plongé dans une quête d’identité, et libre de forger son propre destin dans un monde ouvert aux possibilités presque infinies. L’accent est mis sur l’exploration, la narration environnementale et des combats nerveux directement inspirés du cinéma de sabre chinois. Le système de combat promet des affrontements stylisés et intenses, avec une grande liberté de personnalisation. L’équipement, les compétences martiales et les techniques de combat sont directement inspirés des arts martiaux traditionnels, et permettent d’aborder chaque situation à sa manière. En parallèle, de nombreuses activités secondaires viennent enrichir l’expérience : spectacles d’opéra, bains publics, mini-jeux, et interactions sociales ancrées dans les coutumes chinoises anciennes.





Ce test final se déroulera du 24 au 30 juillet (PDT), et sera disponible en anglais, japonais, coréen et chinois traditionnel. Sur PC, il faudra passer par Steam (les clés seront distribuées après inscription via un formulaire). Sur PS5, l’accès se fera directement. Il s’agira du dernier test avant la sortie officielle, dont la date n’a pas encore été annoncée.