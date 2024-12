Where Winds Meet : surprise, le Wu Xia Pian chinois open world sort à la fin du mois, nouveau trailer !

Annoncé en août 2022 lors de la gamescom, Where Winds Meet est un jeu qui a le soutien de PlayStation depuis peu et sa présentation lors du State of Play du 31 mai 2024 prouve que Sony Interactive Entertainment a confiance en son potentiel. Jusqu'à présent, aucune date de sortie n'avait été annoncée et pour beaucoup, il fallait attendre encore quelques années. Mais le studio Everstone a pris tout le monde de court avec le dernier trailer du jeu, qui a révélé sa date de sortie. C'est en effet le 27 décembre 2024 que le jeu arrivera sur PC, mais uniquement pour le marché chinois. Il est même annoncé que le jeu aura droit à son portage sur iOS et Android au moment du Nouvel An Chinois, soit aux alentours du 29 janvier 2025.Pour le moment, aucune date de sortie à l'international n'a été précisée, mais avec le soutien de Sony Interactive Entertainment, il est évident que son arrivée dans les pays occidentaux va être travaillé différemment. La Chine a pris conscience de l'intérêt de sortir ses AAA en dehors de ses frontières, surtout depuis le succès colossal de Black Myth Wukong et ses 20 millions de copies vendues en l'espace de 15 jours. Dans tous les cas, Where Winds Meet est un jeu que nous surveillons de près du côté de la rédaction de Jeuxactu.