Where Winds Meet : du Wu Xia Pian sur PS5, Sony a signé le jeu chinois ultra ambitieux

Everstone Studio semble être prêt à nous en mettre plein la vue. Cela fait d'ailleurs 5 ans que le jeu est en développement et il semblerait que les choses s'accélèrent.









Au niveau de l'histoire, sachez que celle de Where Winds Meet se déroule durant la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, une période de grands changements et de conflits dans le pays. L'occasion pour les développeurs de nous raconter un récit qui va nous faire voyager à travers toute la Chine, d'autant que la mythologie du pays sera elle aussi traitée. D'ailleurs, notre personnage utilisera les pouvoirs mystiques du Qinggong pour franchir des falaises ou traverser des surfaces aquatiques rapidement, ou utilisera le pouvoir du Chi pour étourdir vos ennemis à distance, ou pour voir son objectif de loin. Vous pourrez également acquérir des compétences en arts martiaux en observant et en imitant le comportement d’animaux. Cracher du feu comme un dragon, sauter comme un crapaud géant, ou rugir tel un lion, voilà un aperçu des compétences attendues.



Il s'agira sinon d'un monde ouvert, avec de nombreuses régions à explorer, des villes à visiter, des PNJ avec qui bavarder et pas mal d'énigmes aussi à résoudre. Pas mal de mini-jeux sont aussi attendus, histoire de varier les plaisirs. On attend maintenant une date de sortie.













Si tous les yeux sont rivés sur Black Myth Wu Kong depuis un petit moment, la Chine a d'autres projets / jeux sous le coude pour nous prouver qu'elle peut aujourd'hui s'émanciper des gros studios occidentaux et japonais pour briller à l'international. Et avec des titres tels que Where Winds Meet, fini de jouer les petites mains qui ne servent qu'à faire du code ou produire des assets pour les AAA habituels. Ce n'est pas la première fois qu'on voit tourner Where Winds Meet, loin de là même, mais avec le State of Play de Sony, c'est la confirmation d'un intérêt particulier pour le constructeur japonais qui annonce donc l'arrivée du jeu sur PS5. Pas de date de sortie encore pour le moment, mais le studio