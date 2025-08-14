JeuxActuJeuxActu.com

Dying Light The Beast : un castor nous présente les possibilités de gameplay

Même si sa date de sortie a été repoussée d'un mois, avec une arrivée sur les étals le 19 septembre prochain, Dying Light The Beast n'a pas relâché sa campagne promotionnelle et se fend d'une nouvelle vidéo (la 3ème en l'espace de deux mois) qui joue la carte de l'originalité. Cette fois-ci, il est question de découvrir des éléments de gameplay, mais au travers d'une présentation imaginée comme une pub des années 90, par le biais d'une mascotte un peu trop joviale pour être honnête, Bober the Beaver, un castor qui déborde d’énergie. Au menu : jogging urbain, baseball, tir à l’arc, paintball et même du tout-terrain motorisé, le tout sur fond d'ambiance VHS de l'époque. Le ton est enjoué et les images délavées, on se croirait dans un mélange improbable entre une pub de Center Parcs et un sketch des années 90. C'est l'occasion de constater qu'on peut se cacher dans les zones d'ombre pour esquiver les ennemis, et que parmi les armes cool qu'on va pouvoir utiliser, il y a le lance-flammes. Allez, trêve de blabla, place à la vidéo en question.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 14 août 2025
19:07


Dying Light The Beast : du sang et une bonne pair de c*****es, nouveau trailer Si le titre du nouveau trailer de Dying Light The Beast, sobrement nommé “Blood & Guts”, ne vous a pas encore mis la puce à l’oreille, Techland s’en charge dès les premières secondes de vidéo... 05/08/2025, 08:55
Dying Light The Beast : le jeu est repoussé, voici la nouvelle date de sortie et des excuses On l’attendait de pied ferme pour les grandes vacances, mais Dying Light The Beast vient de glisser sa date de sortie de quelques semaines, passant du 22 août au 19 septembre 2025. 25/07/2025, 13:33

Dying Light The Beast : 30 minutes de gameplay en 4K, Techland lâche la Bête 09/06/2025, 11:02
Dying Light The Beast : un nouveau trailer avec du gameplay et une date de sortie 13/12/2024, 12:52


Dying Light The Beast

Jeu : Action
Editeur : Techland Publishing
Développeur : Techland
19 Sept 2025
19 Sept 2025
19 Sept 2025

