Xbox Game Pass : une hausse des prix spectaculaire, ça va râler sec !

C’est une page qui se tourne pour le service phare de Microsoft, reconnu pour son accessibilité et ses prix agressifs. Mais Microsoft vient de siffler la fin de la récré, car dès le 1er octobre 2025, la firme de Redmond entreprend une restructuration complète de son Xbox Game Pass, mettant fin aux anciennes dénominations Core et Standard au profit d’une nouvelle nomenclature : Essential, Premium et Ultimate, soit trois abonnements pour trois niveaux d’accès





Essential : 8,99€/mois

(remplace le Game Pass Core, qui était à 6,99€)

• Plus de 50 jeux

• Cloud gaming illimité

• Multijoueur en ligne inclus

• Avantages en jeu (dont Riot Games)

• Jusqu’à 25 000 points Rewards





Premium : 12,99€/mois

(remplace le Game Pass Standard, sans changement de prix)

• Plus de 200 jeux

• Nouveautés Xbox disponibles dans l’année suivant leur sortie (fin de l’accès day one)

• Cloud gaming illimité avec file d’attente réduite

• Avantages en jeu et multijoueur

• Jusqu’à 50 000 points Rewards





Ultimate – 26,99€/mois

(anciennement 17,99€)

• Plus de 400 jeux

• Plus de 75 nouveautés disponibles dès leur sortie chaque année

• Cloud gaming illimité, qualité jusqu’à 1440p, avec file d’attente quasi inexistante

• Accès aux catalogues Ubisoft+ Classics, EA Play et au Club Fortnite (valorisé à 11,99 €)

• Avantages en jeu, multijoueur

• Jusqu’à 100 000 points Rewards, soit jusqu’à 100 € convertibles par an sur le Microsoft Store





Si le passage vers les formules Essential et Premium se fait à coût constant pour les anciens abonnés, le choc tarifaire se concentre sur l’offre Ultimate, dont le prix bondit de 17,99€ à 26,99€ par mois, soit une hausse de près de 50%. Microsoft justifie cette inflation par un enrichissement substantiel de l’offre : ajout d’abonnements tiers (Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew, EA Play), accès à des exclusivités day one comme Blue Prince, Clair Obscur Expedition 33 ou Hollow Knight Silksong, et amélioration notable de l’expérience cloud gaming, qui sort officiellement de sa phase de bêta.





Un abonnement transformé en écosystème

Au-delà du catalogue, le programme Rewards est repensé pour devenir un véritable levier de fidélisation. Les abonnés Ultimate peuvent récupérer jusqu’à 100 000 points par an (soit 100 €) simplement en jouant, avec des bonus doublés ou quadruplés sur certains achats et jusqu’à 20 % de réduction sur des jeux du catalogue. Cette stratégie de “montée en gamme” illustre une envie de transformer le Game Pass en un agrégateur de contenus et de services premium, quitte à imposer un effort financier accru à sa communauté la plus fidèle. Avec son nouveau tarif, l’Ultimate dépasse largement ses rivaux : le PlayStation Plus Premium (16,99€/mois) et GeForce Now Ultimate (21,99€/mois, plus de 4 000 jeux en 4K). Mais contrairement à Sony, Microsoft conserve un atout majeur : l’intégration de ses jeux exclusifs dès leur lancement, qui reste un argument de poids pour les puristes.



