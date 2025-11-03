“Xbouse” : Microsoft appelle sa console ainsi et ce n'est pas une blague (enfin si...)

Décidément, chez Xbox, la communication, c’est un peu compliqué en ce moment. En effet, ce lundi 3 novembre 2025, le compte officiel britannique de la marque sur Twitter et le compte Xbox monde sur Instagram ont tous les deux publié une image vantant la “Xbouse”, un jeu de mots contraction entre “Xbox” “House” censé évoquer un nid douillet, mais qui en français a une toute autre signification. Et Internet ne leur a évidemment pas pardonné. L’image, répétant trois fois le mot “Xbouse”, a sans doute fait sourire les fans de la marque Xbox en parlant d’une maison aux couleurs Xbox, d'où cette console Xbox Series X coupée sur le haut pour représenter une maison. Sauf qu’à la lecture française, difficile de ne pas éclater de rire (ou de consternation). En l’espace de quelques minutes, le post devient viral, avant d’être promptement supprimé, sans explication officielle. Sauf que le mal est fait. En France, le mot “Xbouse” traîne déjà depuis des années sur les forums Internet, utilisé comme insulte par les anti-Xbox pour moquer la marque de Redmond. Autant dire que voir Microsoft reprendre involontairement le terme a provoqué un grand moment de malaise… et de memes.









Un exemple parfait de ce qu’on appelle un “language fail” en marketing : une blague rigolote d’un côté de la Manche, une moquerie nationale de l’autre et qui rappelle la fameuse E-Tron de chez Audi qui a également été moquée à l'époque de son annonce. Ce bad buzz prêterait presque à sourire s’il ne venait pas s’ajouter à une longue série de plantages chez Xbox. Depuis quelques mois, la marque accumule les mauvaises nouvelles : studios fermés, hausse des prix du Game Pass, lancement en demi-teinte de sa console portable, et le transfert de toutes ses exclusivités chez la concurrence. Derrière la bourde rigolote, on sent surtout une marque en perte totale de repères communicationnels. Entre le ton corporate, les blagues de CM qui tournent mal et les décisions business impopulaires, Xbox semble parler un langage que son propre public ne comprend plus.









