Terminator Survivors : les développeurs abandonnent la coopération et ont besoin de temps supplémentaire

Annoncé en 2022 avec une vidéo teaser où l'on voyait rien, Terminator Survivors donne enfin de ses nouvelles. A la veille de Noël, les développeurs du studio NACON Milan ont décidé de prendre la parole pour expliquer l'absence de communication. En effet, dans une lettre ouverte aux fans, Marco Ponte, le directeur du studio, explique vouloir revoir ses ambitions pour le jeu. Au programme : plus d’immersion, plus de tension, et surtout un gameplay de tir et d’exploration optimisé. Mais pour ça, il a fallu faire des choix, et le plus frappant, c’est l’abandon du mode multijoueur coopératif. Selon Marco Ponte, c’est un sacrifice nécessaire pour rester fidèle à l’univers post-apocalyptique de Terminator. Autre décision importante : pas d’accès anticipé. Le studio veut livrer une expérience « premium », complète dès le lancement, sans patchs ou ajustements progressifs après coup. Pour patienter et rester impliqués, les joueurs auront tout de même l’occasion de participer à des playtests fermés en 2026, histoire de donner leur avis et de se sentir un peu dans la boucle avant la sortie finale.







Voici la lettre complète, traduite en français :





Chers Survivants,

Ici Marco Ponte, directeur créatif de Terminator: Survivors chez Nacon Studio Milan.





L’année 2025 touche à sa fin et cela fait un moment que nous n’avons pas donné de nouvelles. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour la patience et la compréhension dont vous avez fait preuve jusqu’à présent. Même si nous sommes restés discrets, nous n’avons pas été inactifs : cette année a été productive et nous avons réalisé des avancées importantes sur tous les fronts, qu’il s’agisse de la conception du monde, des combats, de la profondeur narrative ou de l’atmosphère.





Notre ambition avec Terminator: Survivors a toujours été de vous proposer une expérience Terminator en monde ouvert, authentique et immersive, capable de retranscrire la brutalité du soulèvement de Skynet et la résilience de l’humanité face à l’anéantissement.





Vous serez plongés dans un récit sombre, où chaque machine patrouillant dans le monde ouvert représente une menace mortelle, et où la vision glaçante des yeux rouges d’un T-800 à l’horizon signifie une seule chose : courir, se cacher… ou mourir. Votre périple sera marqué par le désespoir, tandis que vous explorerez, affronterez les premiers prototypes de Skynet et aiderez la Résistance à renaître des cendres de la civilisation. Il ne s’agit pas d’un simple shooter de plus, mais d’un combat pour la survie de toute l’humanité dès l’instant où vous sortez des décombres. Le commencement de la Résistance contre les machines, vécu à travers votre regard.





Après plusieurs mois de tests internes et d’échanges avec les joueurs et les fans de la licence, nous en sommes arrivés à la conclusion que, pour vous offrir une expérience Terminator authentique, avec le meilleur gameplay possible en matière de tir et d’exploration, nous devions mettre de côté le mode multijoueur coopératif. Nous comprenons que cette décision puisse être décevante, mais nous sommes convaincus qu’il s’agit de la bonne direction créative pour une vision sans compromis du monde après le Jugement Dernier.





Nous avons également revu nos plans de sortie. Plutôt que de proposer un accès anticipé, nous souhaitons que vos premiers pas dans les terres dévastées se fassent au travers d’une expérience complète et aboutie. Vous l’aurez sans doute compris : Terminator: Survivors ne sortira donc pas en 2025. Nous n’avons pas encore arrêté de nouvelle date, mais nous vous tiendrons informés dès que nous serons prêts à la partager.





Cela dit, vos retours restent essentiels à notre processus de développement. C’est pourquoi nous organiserons plusieurs playtests fermés (sous NDA) à l’approche de la fenêtre de lancement. Si vous souhaitez y participer et contribuer à façonner l’avenir de Terminator: Survivors, vous pouvez vous inscrire ici.



