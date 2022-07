Terminator Survival Project : un jeu de survie développé par Nacon, voici le 1er teaser

Si c'est le gameplay de Robocop Rogue City qui a ouvert les festivités lors du Nacon Connect 2022, c'est un autre robot bien connu du monde de la pop-culture qui a cloturé l'événement de l'éditeur français : un certain Terminator. Pour l'instant intitulé Terminator Survival Project, le jeu est développé en interne chez Nacon, dans son studio italien, Nacon Studio Milan, et il s'agira d'un jeu de survie. Pour le moment, les informations autour de ce titre restent mystérieux, tout comme sa date de sortie et les supports sur lesquels il est prévu. A en croire ce reveal rapide et timide, il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une pure stratégie de communication, histoire de montrer aux investisseurs que Nacon a de gros projets à venir et derrière la tête. En l'absence d'éléments concrets, on peut se regarder en boucle le court premier teaser.