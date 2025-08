Nintendo Switch 2 : c'est 6 millions de ventes en 7 semaines, c'est un record !

Nintendo a publié ce matin les résultats de son premier trimestre fiscal, clos le 30 juin 2025, avec un bilan particulièrement attendu puisqu’il s’agit du tout premier état des lieux officiel depuis le lancement de la Nintendo Switch 2. La nouvelle console avait démarré en trombe, avec 3.5 millions d’unités vendues en seulement quatre jours, et confirme aujourd’hui son statut d’énorme succès commercial, puisque plus de 6 millions de consoles ont été écoulées en seulement sept semaines, ce qui en fait la console la plus rapidement vendue de l’histoire du jeu vidéo. À titre de comparaison, la PlayStation 5 et la PS4 s’étaient chacune vendues à 4,5 millions d’exemplaires sur une période équivalente.









Entre le 5 juin, date de lancement, et le 30 juin, date de clôture du trimestre, Nintendo a distribué 5,82 millions de Switch 2 à travers le monde. Le détail régional donne un aperçu clair de cette dynamique : 2.08 millions en Amérique, 1.27 million au Japon, 1.34 million en Europe et 1.13 million dans le reste du monde. La demande reste d’ailleurs très largement supérieure à l’offre dans plusieurs pays, ce que Nintendo reconnaît dans son communiqué, en s’excusant des désagréments causés aux consommateurs et en promettant d’intensifier ses efforts de production.





Du côté des jeux, le mois de juin a également été très porteur. 8,67 millions de jeux Switch 2 ont été vendus durant cette période, avec un carton plein pour Mario Kart World qui atteint déjà 5,63 millions d’exemplaires écoulés, en comptant les versions vendues en bundle avec la console. Nintendo souligne aussi que grâce à la rétrocompatibilité, plusieurs titres de la Switch "première génération" continuent de bien se vendre, notamment Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Party Jamboree.









Ces performances matérielles et logicielles se traduisent directement dans les chiffres financiers. Entre avril et juin 2025, Nintendo a généré 3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, contre 2 milliards un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel est également en légère hausse, atteignant 330,6 millions d’euros, tandis que le bénéfice net grimpe à 557,9 millions d’euros. Ce dernier chiffre est boosté par un gain exceptionnel de 188 millions d’euros lié à la vente de titres de placement, ce qui explique pourquoi le bénéfice net dépasse le résultat opérationnel. En parallèle, certains segments sont en baisse. Les revenus numériques s’établissent à 405 millions d’euros, soit un recul de 13,5% par rapport à l’an dernier, en raison d’un plus faible volume de jeux vendus. Les produits dérivés, quant à eux, rapportent 97 millions d’euros, en baisse de 4,4%, une chute attribuée à la diminution des revenus générés par le film Super Mario Bros.





Il est intéressant de noter que malgré le lancement de la Switch 2, la première Switch reste toujours commercialisée, et a encore trouvé près d’un million d’acheteurs entre avril et juin 2025. Depuis son lancement en mars 2017, la Switch cumule 153.1 millions de consoles vendues et plus de 1.4 milliard de jeux distribués dans le monde. Pour l’ensemble de l’année fiscale qui s’achèvera le 31 mars 2026, Nintendo maintient ses objectifs : 15 millions de Switch 2 écoulées et 45 millions de jeux. La société prévoit un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros, avec un bénéfice opérationnel estimé à 1,8 milliard et un bénéfice net de 1,7 milliard d’euros. Malgré un environnement de marché incertain, notamment marqué par les nouvelles mesures tarifaires américaines, Nintendo indique que ses prévisions restent inchangées à ce stade.