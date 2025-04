Nintendo Switch 2 : le Japon croule sous les demandes, il n'y en aura pas pour tout le monde, et le PDG de Nintendo s'excuse par a

À quelques semaines du lancement très attendu de la Nintendo Switch 2, la demande explose déjà tous les compteurs au Japon. Face à une situation de pénurie annoncée, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a tenu à s’adresser directement au public à travers un message officiel publié sur le compte Twitter (on ne dira jamais X, déso pas déso) de Nintendo Japon. Dans ce message, il exprime ses excuses et tente de rassurer les joueurs, tout en reconnaissant que l’offre ne pourra pas répondre à la demande initiale.





Une demande sans précédent

Bien que la Switch 2 n’ait pas encore été lancée, l’engouement autour de la console est tel que Nintendo fait déjà face à une saturation de son système de précommandes. Au Japon, l’acquisition de la console passe par un tirage au sort préalable. À ce jour, plus de 2,2 millions de personnes se sont inscrites sur le My Nintendo Store dans l’espoir d’obtenir une chance de l’acheter dès sa sortie, prévue pour le 5 juin 2025. Malgré une planification anticipée et une production qualifiée de « massive » par la firme, Nintendo admet ne pas pouvoir satisfaire toutes les demandes à temps. Dans son message, Shuntaro Furukawa explique que "la demande dépasse largement nos prévisions initiales, et le nombre de consoles disponibles pour livraison à partir du 5 juin via le My Nintendo Store est insuffisant pour répondre à cette demande."









Il précise également qu’un grand nombre de personnes ne seront pas sélectionnées lors du premier tirage au sort, dont les résultats seront annoncés le 24 avril. Afin d’éviter de nouvelles inscriptions massives, une seconde session de tirage au sort sera automatiquement organisée en intégrant les personnes non sélectionnées au premier tour. Cela dit, même avec cette nouvelle session, l’entreprise prévient qu’elle ne pourra pas satisfaire l’ensemble des demandes.





Production en hausse et lancement progressif dans les magasins

Nintendo indique toutefois faire tout son possible pour renforcer sa capacité de production. À partir du 24 avril, l’ensemble des enseignes spécialisées dans le jeu vidéo et des plateformes de vente en ligne japonaises commenceront à accepter les inscriptions pour les ventes via tirage au sort. Rappelons que la Switch 2 succède à un véritable phénomène de l’industrie : la première Nintendo Switch s’est écoulée à 35,5 millions d’exemplaires au Japon, dont 300 000 unités lors de sa première semaine de commercialisation en mars 2017. Nintendo espère désormais battre ce record, actuellement détenu par la PlayStation 2, qui avait franchi le seuil des 600 000 ventes en une semaine.









Un défi logistique pour un lancement crucial

La Switch 2, en tant que successeur d’une des consoles les plus populaires de l’histoire, porte de grandes attentes. Ce démarrage difficile sur le plan logistique reflète à la fois la forte anticipation du public et les limites d’un modèle de distribution qui repose encore en partie sur la rareté de l’offre. La pénurie ne devrait toutefois être que temporaire. Nintendo s’efforce d’accélérer les cadences pour permettre à un maximum de joueurs de mettre la main sur la nouvelle console dans les mois suivant son lancement.