Nintendo Switch 2 : du niveau d’une PS4 standard finalement ? Mais est-ce bien grave ?

Si vous suivez l’actualité du jeu vidéo au quotidien, vous savez probablement que la présentation de la Nintendo Switch 2 fait un peu le yoyo ces derniers jours. Les journalistes, les créateurs de contenu et le public chanceux qui ont pu jouer à la prochaine console de Nintendo sont tous ressortis de l’événement unanimes : c’est le plaisir immédiat. Mario Kart World Tour, Donkey Kong Bananza, les mini-jeux pour tester les Joy-Con 2 en mode souris, tout le monde est ressorti avec la banane, moi le premier. Alors bien sûr, il ne s’agit que d’un premier contact, de quelques heures, et il faudra attendre le 5 juin pour avoir les premiers vrais tests.







COUACS DE COMMUNICATION



En termes de communication, vous le savez aussi, Nintendo se trouve dans une situation compliquée. Entre les tarifs de la console et des jeux qui ont été largement critiqués et les petites incartades des dirigeants américains comme Doug Bowser qui a fait une Don Mattrick, Nintendo déçoit pas mal de personnes. Je ne vais pas revenir sur ce sujet aujourd’hui, car même si on peut trouver certains prix abusés, il ne faut pas oublier que la vie en 2025 n’est plus la même qu’en 2017. Entre l’inflation, le fait qu’il s’agisse toujours d’une console hybride, utilisation salon portable, les nouvelles techno comme le DLSS, le Ray-Tracing, le 120hz, tout ça miniaturisé dans une machine qu’on peut trimballer partout, tout cela a un coût. D’ailleurs, j’ai passé une journée chez NVIDIA récemment qui nous ont expliqué que les gens ont oublié que tout cela avait des coûts.











Récemment, les experts de Digital Foundry sont arrivés avec cette conclusion que la Nintendo Switch 2 se situe à peu près au niveau de la PS4 en termes de rendu visuel et technique, principalement pour les jeux tiers et qu’on peut s’attendre à une expérience similaire donc, de niveau PS4 avec des jeux comme FF7 Remake, Elden Ring et Hogwarts Legacy sur la Switch 2 ! Une conclusion réalisée sur le Nintendo Direct et les vidéos qui ont été postées sur YouTube des personnes ayant eu accès à la machine. Voici ce qui a été dit :



"Grosso modo, on peut estimer que la Switch 2 comme se place à peu près au niveau de la PS4 en termes de titres comparables, mais elle peut faire beaucoup plus en termes de stockage, de caractéristiques graphiques sur mesure, peut-être que le CPU est également plus rapide... Sur Final Fantasy 7 Remake par exemple, la présentation est du niveau de la PS4 ou à peu près. Donc, en gros, c'est tout à fait comparable à la PS4, si ce n'est une expérience un peu plus favorable par rapport à la PS4."







NVIDIA À LA RESCOUSSE



Suite à la vidéo de Digital Foundry, d’autres médias ont embrayé sur le sujet, notamment Eurogamer qui arrive à peu près aux mêmes conclusions et se permet même de donner quelques détails sur le hardware de la Nintendo Switch 2. Et d’après les sources du média anglais, la puce NVIDIA T239 se révèle être une puce radicalement différente face à la Tegra X1 de la Switch 1. Elle intègre huit cœurs Arm Cortex-A78C, un GPU basé sur l’architecture Ampere avec des éléments d’Ada Lovelace et 1 536 cœurs CUDA, tout en offrant une bande passante mémoire bien plus élevée que celle de la Switch initiale. Il y a énormément de détails techniques très complexes à comprendre, surtout pour nous autres simples joueurs, du type la partie CPU du System-On-Chip qui fonctionnerait à 1 100,8 MHz en mode portable et à 998,4 MHz en mode docker, que sur la partie graphique, le GPU atteindrait 561 MHz en mode portable et 1 007,25 MHz en mode station d’accueil.



Bref, je zappe cette partie ultra technique pour me concentrer plutôt sur la prise de parole de NVIDIA, qui a rappelé certains éléments clés. Première chose à savoir, c’est que le fabricant de puce explique que la la Nintendo Switch 2 dispose d’un processeur NVIDIA personnalisé aux besoins de Nintendo, doté d'un GPU NVIDIA avec cœurs RT et Tensor dédiés, pour justement permettre d’afficher des graphismes époustouflants et des améliorations optimisées par l'intelligence artificielle. L’IA, c’est justement la pièce maîtresse de la Switch 2, et des autres machines sur le marché bien évidemment, mais sur une console hybride comme la Switch 2, c’est ce qui va permettre de réaliser certaines prouesses. NVIDIA rappelle que la nouvelle console de Nintendo permettra de jouer jusqu'en 4K en mode téléviseur et jusqu'à 120 images par seconde en 1080p en mode portable. La Nintendo Switch 2 prend également en charge la plage dynamique élevée et l'upscaling IA pour des graphismes plus nets et une expérience de jeu plus fluide.









Toujours grâce à l’IA et les nouveaux coeurs RT, la Switch 2 permettra de faire du ray tracing en temps réel, pour justement proposer un éclairage, des reflets et des ombres réalistes. Et l’arme magique de la Switch 2, c’est sa compatibilité avec le DLSS pour Deep Learning Super Sampling. C’est ça qui va booster les graphismes, comme la résolution pour des détails plus nets sans compromettre la qualité d'image. Les cœurs Tensor vont aussi permettre le suivi du visage et la suppression de l'arrière-plan par IA pour les conversations vidéo, lors des échanges sociaux et le streaming. Et enfin, le taux de rafraîchissement variable via le NVIDIA G-SYNC en mode portable va garantir un gameplay ultra-fluide et sans déchirures.



VERDICT LE 5 JUIN 2025



Donc encore une fois, il va y avoir des différences techniques entre le jeu en mode portable et le jeu en docker, et même si sur le papier, la Switch 2 semble être proche d’une PS4, ses fonctionnalités modernes backées par NVIDIA va permettre à la console de Nintendo de s’en sortir, surtout qu’il faut se rappeler ce que Nintendo et d'autres ont réussi à faire avec la première Switch, dont le hardware était déjà dépassé à la sortie de la console. Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est attendu le 5 juin prochain. En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.