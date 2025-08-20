JeuxActuJeuxActu.com

Where Winds Meet : le Ghost of Tsushima chinois arrive en Occident le 14 novembre !

Everstone Studio a profité de la gamescom 2025 pour mettre enfin une date occidentale sur son ambitieux Where Winds Meet, sorti en Chine en décembre 2024. Et c'est donc le 14 novembre 2025 qu'il arrivera sur PC et PS5 avec cette envie de s'imposer comme le premier véritable open-world Wuxia Action-RPG. En d'autres termes, un monde ouvert à la sauce Ghost of Tsushima mais transposé dans la Chine du Xe siècle, au cœur des Cinq Dynasties et Dix Royaumes. On y incarne d'ailleurs un épéiste errant, libre de devenir justicier romantique ou crapule opportuniste, dans un univers où chaque choix fait basculer la réputation du joueur. Le studio annonce pas moins de 20 régions distinctes, allant de Kaifeng City à des marchés fantômes en passant par des déserts, cavernes et palais impériaux. Il est aussi annoncé plus de 10 000 PNJ réagissant aux actions du joueur, capables de devenir alliés fidèles ou pires ennemis.

 

Côté gameplay, on parle de plus de 40 arts mystiques à maîtriser : Tai Chi, Lion’s Roar, Toad Style (oui, littéralement « le style du crapaud »), sachant que ces techniques ne servent pas qu’au combat, mais aussi à l’exploration et à la résolution d’énigmes, ce qui laisse entrevoir une approche plus subtile que le simple bourrinage. Le système de combat, inspiré des arts martiaux traditionnels, promet une flexibilité permettant de créer son propre style à coups de combinaisons d’armes, d’arts et de techniques de sectes. Reste à savoir si le jeu saura séduire les foules lors de sa sortie.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 20 août 2025
14:11


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


Where Winds Meet

Jeu : Action/RPG
Editeur : NetEase Games
Développeur : Everstone Studio
27 Déc 2024
2025

