Where Winds Meet : le Wuxia Action-RPG MMO s'offre un nouveau trailer dépaysant

Révélé en août 2022, Where Winds Meet a enfin une date pour son arrivée en Occident, soit un an après sa sortie dans son pays d'origine, la Chine. Le très ambitieux action-RPG en monde ouvert signé Everstone Studio sortira le 14 novembre 2025 sur PS5, Steam et Epic Games Store. Le calendrier peut d'ailleurs surprendre, puisque la version PC chinoise est disponible depuis le 27 décembre 2024, et il aura donc fallu attendre près d’un an avant de voir débarquer le jeu à l’international. Une attente qui devrait être récompensée, tant chaque bande-annonce continue d’impressionner par son ampleur visuelle et sa mise en scène spectaculaire. D'ailleurs, difficile de croire que Where Winds Meet adoptera un modèle free-to-play, au vu de la richesse technique et de la générosité de son contenu. Cinématiques travaillées, univers gigantesque, système de combat dynamique, tout laisse penser à une superproduction premium. La version mobile, pourtant lancée en Chine début 2025, n’a en revanche pas été confirmée pour l’Occident.





Une aventure au cœur de la Chine du Xème siècle

Sur le PlayStation Blog, le lead designer rappelle que l’aventure prend place en pleine époque des guerres dynastiques. Le joueur incarne un avatar masculin ou féminin (on le créé de toutes pièces), contraint de quitter son foyer après une tragédie. Ce point de départ ouvre sur une quête principale dramatique, enrichie de nombreuses intrigues secondaires et d’activités annexes. Le jeu n’est pas vraiment pensé comme un MMO, mais comme un RPG solo en monde ouvert, que l’on peut toutefois partager en coopération avec jusqu’à quatre amis. C’est d’ailleurs là l’un des paradoxes de Where Winds Meet. Si l’expérience est construite comme un jeu d’action-aventure solo, son architecture et son contenu empruntent beaucoup aux MMORPG : monde vivant, nombreuses quêtes, liberté d’exploration et forte dimension communautaire.





Premier projet du studio Everstone, Where Winds Meet attire déjà l’attention par son ambition. Mélange d’esthétique Wuxia, de combats nerveux et de monde ouvert en perpétuelle évolution, le titre entend séduire autant les amateurs de récits épiques que les explorateurs de vastes univers numériques. Rendez-vous le 14 novembre 2025 pour juger sur pièces.



