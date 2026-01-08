Nintendo ouvrira son année 2026 avec Mario Tennis Fever, attendu le 12 février exclusivement sur Nintendo Switch 2, huit ans après Mario Tennis Aces qui n'avait pas fait l'unanimité. Aujourd'hui, on a le droit à une grosse vidéo de plus de cinq minutes diffusée sur YouTube, où Nintendo présente les nouveautés de cet opus. Principale nouveauté : les raquettes frénétiques introduisent une dimension plus spectaculaire, sachant que 30 raquettes seront disponibles au lancement. Chacune d'entre elle sera dotée d’un effet unique, tel que incendier le gazon, geler le terrain, invoquer un ennemi, créer un double de son personnage, réduire la taille de l’adversaire ou encore traverser le court à toute vitesse grâce à un turbo. Ces effets ne peuvent toutefois pas être déclenchés à volonté (ce serait trop facile), et les joueurs doivent d’abord remplir une jauge FV en maintenant les échanges. Une fois activé, le coup frénétique ne prendra effet qu’au contact du sol, laissant ainsi une chance à l’adversaire de renvoyer la balle et de retourner l’effet contre son expéditeur.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Mario Tennis Fever : Nintendo détaille le contenu et le gameplay en une vidéo de 5 min" /> <meta itemprop="description" content="Nintendo ouvrira son année 2026 avec Mario Tennis Fever, attendu le 12 février exclusivement sur Nintendo Switch 2, huit ans après Mario Tennis Aces qui n'avait pas fait l'unanimité."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/a/mario-tennis-fever/vv/mario-tennis-fever-695fd8bfe17fa.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/mario-tennis-fever-nintendo-detaille-le-contenu-et-le-gameplay-en-une-131505.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37312.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/m/a/mario-tennis-fever/vv/mario-tennis-fever-695fd8bfe17fa.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Nintendo ouvrira son année 2026 avec Mario Tennis Fever, attendu le 12 février exclusivement sur Nintendo Switch 2, huit ans après Mario Tennis Aces qui n'avait pas fait l'unanimité."/><meta itemprop="duration" content="P0H05M39S" />

Avec 38 personnages jouables, Mario Tennis Fever affiche aussi le plus grand roster de l’histoire de la franchise, avec des nouveaux venus comme Goomba, Carottin, Plante Piranha, Bébé Wario ou Bébé Waluigi. Le mode Aventure, qui déjà été évoqué dans la vidéo de septembre 2025, se précise à nouveau. On apprend que Mario, Luigi, Peach, Wario et Waluigi ont été transformés en bébés et doivent réapprendre les bases du tennis. Soit. Sinon, Nintendo indique que le mode Tournoi est désormais agrémenté de commentaires en direct assurés par une fleur parlante. Il y aura d'autres modes de jeux, comme "Jeux spéciaux" qui propose des matchs aux règles originales, "Défi des anneaux", "Tennis forestier", "Tennis-flipper", "Usine à raquettes" ou encore "Tennis des prodiges", qui mise sur des gimmicks visuels et mécaniques. Bien sûr, le multijoueur reste un pilier central et jusqu’à quatre joueurs peuvent participer aux matchs en local, avec une prise en charge du GameShare. En ligne, on pourra disposer de matchs amicaux aux règles personnalisables, mais aussi d'un mode classé pour les joueurs en quête de compétition. Nintendo propose également un mode Swing, qui permet d’utiliser les Joy-Con 2 comme une raquette comme au temps de la Wii et de son motion gaming horrible.

















Dernière info, et pas des moindres : Nintendo accompagnera la sortie de Mario Tennis Fever avec de nouvelles manettes Joy-Con 2 aux coloris violet clair et vert clair, confirmant la volonté de faire de ce titre une véritable vitrine de la Switch 2. Tout cela arrive le 12 février 2026.











