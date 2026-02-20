Phil Spencer, Sarah Bond et Xbox, c'est fini, ils seront remplacés dès ce lundi 23 février 2026

Le séisme est total chez Microsoft ! À quelques mois du 25ème anniversaire de la marque Xbox, l’ère Phil Spencer touche officiellement à sa fin. Figure emblématique de la division jeu vidéo, présent chez Microsoft depuis 1988 et à la tête de Xbox depuis 2014, Phil Spencer quittera ses fonction dès ce lundi 23 février, concluant plus d’une décennie passée à redéfinir l’identité et la stratégie du constructeur. Dans le même temps, Sarah Bond, longtemps considérée comme sa successeure naturelle, quitte elle aussi l’entreprise, tandis que Asha Sharma est nommée CEO de Microsoft Gaming et que Matt Booty devient Chief Content Officer. Ce passage de relais ne relève pas d’un simple changement organigramme, il symbolise avant tout la fin d’une ère controversée et l’ouverture d’une nouvelle phase pour Xbox, à un moment où l’industrie du jeu vidéo traverse des mutations profondes. Dans un message interne, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, salue les 38 années de Phil Spencer au sein de l'entreprise et souligne son rôle dans la transformation de l’activité gaming, passée d’une simple console comme les autres à un écosystème multi-plateformes qui a mis fin à la recherche d'exclusivités en tout genre.





Arrivé à la tête d’Xbox dans une période de crise, Phil Spencer avait pour mission de réparer les dégâts liés au lancement chaotique de la Xbox One en 2013. Parmi ses premières décisions marquantes figure le retrait du Kinect obligatoire afin d’aligner le prix de la console sur celui de la PlayStation 4, un geste immédiatement salué par les joueurs. Son mandat restera associé à plusieurs initiatives structurantes : la rétrocompatibilité, l’accessibilité renforcée, l’écosystème Xbox Play Anywhere et surtout la création du Xbox Game Pass, devenu un pilier du modèle économique. Mais l’héritage Spencer se mesure aussi à l’échelle industrielle. Sous sa direction, Microsoft a profondément restructuré son portefeuille de studios, notamment avec l’acquisition de ZeniMax Media en 2020, puis le rachat historique d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars en 2022, après une longue bataille réglementaire et juridique. Ces opérations ont transformé Xbox en l’un des plus grands éditeurs mondiaux, propriétaire de franchises majeures allant de Halo à The Elder Scrolls, en passant par Call of Duty ou World of Warcraft.





Pour autant, la fin de son mandat intervient dans un contexte plus contrasté. La génération Xbox Series X et Xbox Series S n’a jamais totalement rattrapé son retard commercial, pénalisée par la pandémie, un manque initial d’exclusivités fortes surtout et une stratégie matérielle à deux vitesses difficile à lire. La fin de l'année 2025 a confirmé les fragilités d’un modèle en transition, suite à une baisse des ventes et une hausse des prix du Game Pass Ultimate que les joueurs ont eu du mal à avaler. Malgré cela, la cadence de sorties s’est nettement améliorée ces derniers mois avec des titres comme S.T.A.L.K.E.R. 2, Microsoft Flight Simulator 2024 ou Indiana Jones et le Cercle Ancien, suivis en 2025 par Avowed et The Outer Worlds 2. Le calendrier 2026 s’annonce particulièrement costaud également avec l'arrivée de Fable, Gears of War: E-Day et Forza Horizon 6, qui sont autant de projets censés démontrer la puissance créative des studios acquis ces 10 dernières années.









Ceci étant dit, la nomination d’Asha Sharma marque une rupture culturelle autant que stratégique. Ancienne dirigeante chez Meta et ex-COO d’Instacart, elle incarne une vision orientée plateformes, services et écosystèmes globaux. Dans son premier message, elle insiste sur trois priorités : produire de grands jeux, réaffirmer l’identité Xbox (notamment autour de la console) et inventer le futur du jeu en décloisonnant les plateformes. Elle promet également de ne pas sacrifier la créativité à l’automatisation ou à une exploitation opportuniste de l’IA. Quant à la promotion de Matt Booty, vétéran de l'industrie respecté par les studios internes, elle vise surtout à rassurer sur la continuité éditoriale et la priorité donnée à la qualité des productions.





Si on y réfléchit bien, ce remaniement intervient à un moment clef, puisque Xbox n’est plus seulement un fabricant de consoles mais un écosystème global, tandis que Microsoft cherche à inscrire le jeu vidéo au cœur de sa stratégie grand public et de son ambition autour de l’intelligence artificielle. La page Phil Spencer se tourne donc avec un héritage colossal mais un sentiment d'inachevé. La prochaine direction devra prouver qu’elle peut transformer cet empire de studios et de technologies en une vision cohérente, capable de séduire à la fois les joueurs historiques et les nouvelles générations connectées. Et c'est pas gagné...











Satya Nadella, PDG de Microsoft :

Le jeu vidéo fait partie de l’ADN de Microsoft depuis le tout début. Microsoft Flight Simulator est sorti avant Windows, et l’on peut presque tracer une ligne directe entre DirectX dans les années 1990 et l’ère actuelle du calcul accéléré.

Alors que nous célébrons les 25 ans de Xbox, les opportunités et l’innovation qui s’ouvrent devant nous sont immenses. Aujourd’hui, nous touchons plus de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, nous sommes un éditeur majeur sur toutes les plateformes et nous continuons d’innover dans le matériel, les contenus et les communautés, au service des créateurs et des joueurs du monde entier.





Je crois profondément au rôle central du gaming dans notre ambition grand public, et je suis heureux d’annoncer qu’Asha Sharma deviendra Executive Vice President et CEO de Microsoft Gaming, me rendant directement compte. Au cours des deux dernières années chez Microsoft, et auparavant comme COO d’Instacart et vice-présidente chez Meta, Asha a contribué à concevoir et développer des services utilisés par des milliards de personnes et à soutenir des écosystèmes florissants pour consommateurs et développeurs. Elle apporte une solide expérience dans la création de plateformes, l’alignement des modèles économiques sur la valeur à long terme et la gestion à l’échelle mondiale, des atouts essentiels pour conduire notre activité gaming vers sa prochaine phase de croissance.





Matt Booty deviendra Executive Vice President et Chief Content Officer, sous la direction d’Asha. Sa carrière témoigne d’un engagement de toute une vie envers le jeu vidéo et celles et ceux qui le créent. Sous sa direction, Microsoft Gaming s’est étendu à près de 40 studios répartis entre Xbox, Bethesda Softworks, Activision Blizzard et King, berceau de franchises emblématiques comme Halo, The Elder Scrolls, Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush Saga et Fallout.





Ensemble, Asha et Matt réunissent l’expertise produit et la profondeur gaming nécessaires pour faire progresser notre plateforme et notre pipeline de contenus. L’an dernier, Phil Spencer a décidé de prendre sa retraite, et nous avons depuis travaillé sur sa succession. Je tiens à le remercier pour son leadership exceptionnel et son partenariat. En 38 ans chez Microsoft, dont 12 à la tête du gaming, Phil a transformé notre activité et notre manière de travailler. Il a élargi notre présence sur PC, mobile et cloud, presque triplé la taille de l’activité, contribué à notre stratégie via les acquisitions d’Activision Blizzard, ZeniMax Media et Minecraft, et renforcé notre culture au sein des studios et des plateformes. J’ai toujours admiré son engagement envers les joueurs, les créateurs et ses équipes, et je lui suis personnellement reconnaissant pour ses conseils. Il continuera à travailler étroitement avec Asha afin d’assurer une transition fluide.





Nous disposons d’un talent créatif extraordinaire dans nos studios et d’une plateforme mondiale sans équivalent. Je me réjouis de la manière dont nous allons saisir les opportunités à venir et définir la suite, tout en restant fidèles à ce que valorisent joueurs et créateurs.





Merci de vous joindre à moi pour féliciter Asha et Matt pour leurs nouvelles fonctions et pour remercier Phil pour tout ce qu’il a accompli pour Microsoft et pour notre industrie.





Phil Spencer, CEO sortant de Microsoft Gaming

Objet : Un nouveau chapitre pour Microsoft Gaming





Lorsque j’ai franchi les portes de Microsoft comme stagiaire en juin 1988, je n’aurais jamais imaginé les produits auxquels je contribuerais, les joueurs et clients que nous servirions, ni les équipes extraordinaires que j’aurais la chance de rejoindre. Ce fut une aventure incroyable et le privilège d’une vie.





L’automne dernier, j’ai confié à Satya que je réfléchissais à prendre du recul et à entamer un nouveau chapitre. Nous avons immédiatement convenu d’aborder cette transition avec intention, en garantissant la stabilité et en renforçant les bases que nous avons construites. Xbox a toujours été plus qu’une entreprise : c’est une communauté vivante de joueurs, de créateurs et d’équipes profondément attachés à ce que nous construisons et à la manière dont nous le faisons. Elle mérite une transition réfléchie et délibérée.





Aujourd’hui marque un nouveau chapitre passionnant pour Microsoft Gaming avec l’arrivée d’Asha Sharma au poste de CEO, et je tiens à lui souhaiter la bienvenue. Travailler avec elle ces derniers mois m’a donné une immense confiance. Elle fait preuve d’une curiosité sincère, d’une grande clarté et d’un engagement profond à comprendre les joueurs, les créateurs et les décisions qui façonneront notre avenir. Je resterai dans un rôle consultatif jusqu’à l’été afin d’assurer une transition harmonieuse.





Je suis également reconnaissant pour la solidité de notre organisation de studios. Matt Booty et les équipes continuent de bâtir un portefeuille incroyable, et j’ai toute confiance dans l’élan créatif de nos studios à travers le monde. Je félicite Matt pour sa promotion.





Dans le cadre de cette transition, Sarah Bond a décidé de quitter Microsoft pour entamer un nouveau chapitre. Elle a joué un rôle déterminant dans une période clé pour Xbox, façonnant notre stratégie de plateforme, développant le Game Pass et le cloud gaming, soutenant le lancement de nouveaux matériels et accompagnant certains des moments les plus importants de notre histoire. Je lui suis reconnaissant pour son partenariat et son impact.





À toutes les équipes de Microsoft Gaming, je veux dire merci. J’ai énormément appris à vos côtés et j’ai été constamment inspiré par votre créativité, votre courage et votre engagement envers les joueurs et les créateurs.





Je suis incroyablement fier de ce que nous avons construit ensemble ces 25 dernières années et j’ai une confiance totale dans l’avenir. Je vous encouragerai dans cette nouvelle étape en tant que plus grand fan et joueur d’Xbox.





Phil

XBL : P3





Asha Sharma, nouvelle CEO de Microsoft Gaming





Chères équipes,

Aujourd’hui, je prends mes fonctions de CEO de Microsoft Gaming.

Je ressens à la fois humilité et urgence.

Humilité, car cette équipe a construit quelque chose d’extraordinaire au fil des décennies. Urgence, car le jeu vidéo traverse une période de transformation rapide et nous devons agir avec clarté et conviction.





Je m’inscris dans le travail de générations d’artistes, ingénieurs, designers, auteurs, musiciens et opérateurs qui ont créé des mondes porteurs de joie et de sens pour des centaines de millions de joueurs. Le niveau d’excellence est remarquable, amplifié par Xbox, fondée sur la conviction que le jeu connecte les personnes et fait avancer l’industrie.





Merci à Phil pour son leadership et à toutes les équipes qui ont bâti cette fondation. Nous sommes les gardiens de certaines des histoires et personnages les plus aimés du divertissement.





Ma première mission est simple : comprendre ce qui fait fonctionner cet ensemble et le protéger. Cela repose sur trois engagements.





D’abord, de grands jeux. Tout commence par là. Nous devons créer des jeux aimés des joueurs : des personnages inoubliables, des histoires qui touchent, un gameplay innovant et une excellence créative. Nous soutiendrons nos studios, investirons dans des franchises iconiques et encouragerons les idées audacieuses.





Ensuite, le retour d’Xbox. Nous renouerons avec nos fans historiques et les développeurs qui créent des univers adoptés par des joueurs du monde entier. Nous célébrerons nos racines avec un engagement renouvelé envers la console.





Le jeu vidéo existe désormais sur tous les appareils. À mesure que nous nous étendons au PC, au mobile et au cloud, Xbox doit offrir une expérience fluide et instantanée. Nous supprimerons les barrières pour permettre aux développeurs de toucher les joueurs partout.





Enfin, le futur du jeu. Nous assistons à une réinvention du jeu vidéo. Nous inventerons de nouveaux modèles et de nouvelles façons de jouer, sans transformer nos univers en simples licences à exploiter. Nous construirons une plateforme qui permettra aux développeurs et aux joueurs de créer et partager leurs propres histoires.





À mesure que la monétisation et l’IA évoluent, nous ne sacrifierons pas la créativité ni l’âme des jeux. Les jeux resteront des œuvres humaines, enrichies par la technologie.





Les 25 prochaines années appartiennent aux équipes capables d’oser et d’innover. Nous l’avons déjà fait, et nous le ferons encore.





Merci de m’accueillir dans cette aventure.

Asha

Matt Booty, Chief Content Officer





J’ai lu le message de Phil avec beaucoup de gratitude. Il a toujours soutenu les créateurs et nos équipes de studios. Tous nos jeux ont bénéficié de son soutien fondamental.





Je suis également reconnaissant envers Satya pour son engagement continu envers le jeu vidéo et sa vision de son rôle au sein de l’entreprise.





Je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec Asha. Nos premières discussions ont porté sur son engagement envers la création de grands jeux et sur leur rôle central dans notre succès. Elle pose les bonnes questions et veut que nos décisions soient guidées par les besoins des joueurs et des développeurs.





Notre organisation a traversé des décennies de changements, et sa force réside dans des équipes capables de s’adapter et de continuer à livrer.





Ma priorité est de soutenir nos équipes et de créer les conditions de leur réussite. Pour être clair, aucun changement organisationnel n’est prévu pour nos studios.





Merci pour tout ce que vous faites pour les joueurs et les uns pour les autres.