Destiny 2 : cette fois-ci, c'est fini, Bungie met un terme à son jeu-service

C’était devenu de plus en plus évident ces derniers mois, mais Bungie vient désormais de le confirmer officiellement : Destiny 2 recevra sa toute dernière mise à jour majeure le 9 juin 2026, marquant la fin du suivi de son jeu multi après presque une décennie d’existence. Et même si le studio évite évidemment de parler “d’arrêt” brutal, le message ressemble clairement à une page qui se tourne définitivement pour l’un des plus gros jeux-service de ces dix dernières années. Dans son communiqué, Bungie reconnaît presque à demi-mot ce que beaucoup de joueurs pensaient déjà depuis longtemps : Destiny 2 aurait probablement dû se terminer avec La Forme Finale en juin 2024. Cette extension concluait l’arc narratif commencé dès le premier Destiny en 2014, et pour énormément de fans, c’était la conclusion parfaite. S’arrêter là aurait même été une sortie extrêmement honorable pour une licence qui a dominé le paysage des jeux en ligne pendant des années, attiré des millions de joueurs et régulièrement figuré parmi les meilleures ventes de Steam.









Mais Bungie a finalement choisi de prolonger l’aventure et le problème, c’est que les extensions sorties après La Forme Finale n’ont jamais réussi à recréer le même engouement. Ni Les Confins du Destin en 2025, ni même Rebelles et son crossover avec Star Wars n’ont réellement relancé la machine, tandis que le jeu continuait de perdre progressivement des joueurs. Et les chiffres ont fini par parler d’eux-mêmes, parce qu'après avoir atteint un énorme pic de plus de 315 000 joueurs simultanés sur Steam en juin 2024, Destiny 2 est ensuite entré dans une longue phase de déclin. Le jeu souffrait notamment toujours du même problème : une expérience extrêmement difficile à suivre pour les nouveaux joueurs, avec des années de contenu, de systèmes et de scénarios devenus presque impossibles à appréhender pour quelqu’un qui débarquait aujourd’hui.





Dans son annonce, Bungie explique désormais vouloir “tourner la page” afin de se concentrer sur l’avenir du studio et sur ses prochains projets. Le contenu de Destiny 2 restera jouable, tout comme celui du premier Destiny, et la mise à jour finale cherchera notamment à rendre le jeu plus accueillant pour les anciens joueurs qui voudraient revenir une dernière fois. Mais derrière cette communication calibrée, beaucoup de questions restent en suspens. Car pendant que Bungie enterre progressivement Destiny 2, Marathon, censé représenter le futur du studio, semble lui aussi rencontrer des difficultés pour maintenir une grosse base de joueurs sur la durée. Plusieurs rapports évoquent désormais d’importants licenciements à venir chez Bungie après cette dernière mise à jour de Destiny 2. D’après des informations relayées notamment par Bloomberg et le journaliste Jason Schreier, le studio préparerait une vague de suppressions de postes alors qu’aucun projet majeur n’est encore prêt à prendre le relais immédiatement. Le plus inquiétant, c’est que le développement de Destiny 3 n’aurait commencé qu’à la fin de l’année 2025, si tant est que le projet existe réellement sous cette forme. En parallèle, plusieurs employés ayant travaillé sur Destiny auraient déjà été déplacés vers Marathon ces derniers mois.Du coup, l’avenir de Bungie apparaît aujourd’hui beaucoup plus flou qu’à n’importe quel autre moment de son histoire récente.





Cela étant dit, après avoir longtemps été considéré comme l’un des rois du jeu-service, le studio semble désormais à un véritable tournant. Et même si Destiny 2 restera comme une immense réussite du jeu vidéo moderne, sa fin donne surtout l’impression d’assister à la fermeture progressive d’une époque entière pour Bungie et pour toute une génération de joueurs.



