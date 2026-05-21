Assassin’s Creed Black Flag Resynced : on l'a testé toute une journée, du matin au soir, nos impressions

Cet été, même si la météo française décide une nouvelle fois de nous abandonner, il sera toujours possible de s’évader vers les eaux turquoise, les plages tropicales et les Caraïbes ensoleillées, mais par procuration. Car le 9 juillet prochain sortira Assassin’s Creed Black Flag Resynced, le remake très attendu d’Assassin’s Creed IV: Black Flag, initialement lancé en 2013 sur PS3 et Xbox 360. Oui, Ubisoft mise encore sur un remake, mais pas sur n’importe lequel : il s’agit sans doute de l’un des épisodes les plus appréciés de toute la saga Assassin’s Creed. Et pour cette nouvelle version, le studio ne s’est pas contenté d’un simple lifting graphique. Black Flag Resynced profite d’une refonte importante grâce au moteur Anvil utilisé récemment sur Assassin’s Creed Shadows, avec de nombreux ajustements de gameplay, des améliorations techniques et même plusieurs nouveautés totalement inédites. J’ai eu l’occasion d’y jouer pendant une journée complète sur PC, du matin jusqu’au soir, et surtout de capturer l’intégralité de mon gameplay en 4K native et 60 images par seconde. Alors, à quoi ressemble réellement ce retour d’Edward Kenway en 2026 ? Installez-vous confortablement, je vais tout vous montrer et tout décortiquer.

La première chose qu’il faut évidemment évoquer avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, c’est sa plastique. Et très honnêtement, c’est probablement la principale raison pour laquelle ce remake suscite autant d’attente. Les images parlent quasiment d’elles-mêmes : cette nouvelle version du Black Flag de 2013 est absolument superbe. Je ne peux pas encore juger le rendu sur consoles puisque j’y ai joué sur PC, mais en Full Ultra, avec tous les réglages poussés au maximum, le résultat est franchement impressionnant. Bien sûr, on ressent encore par moments l’ossature du jeu original, notamment dans certaines animations un peu datées, quelques décors moins interactifs ou encore des PNJ parfois trop figés. Même la nature paraît légèrement moins vivante que dans Assassin’s Creed Shadows, avec des effets de vent moins présents. Mais malgré cela, le jeu reste magnifique à regarder. Il faut dire que le cadre caribéen aide énormément : entre les eaux turquoises, les plages paradisiaques et la lumière permanente des tropiques, le moteur Anvil fait clairement des merveilles. Et dès qu’on prend la barre du Jackdaw pour naviguer en pleine mer, on comprend immédiatement le potentiel visuel du jeu, avec une eau superbement retranscrite, des vagues crédibles, de magnifiques reflets au coucher du soleil et une ambiance sonore extrêmement immersive. Ubisoft Singapour a aussi largement retravaillé les modèles des personnages, les textures, la gestion de la lumière et surtout les expressions faciales, qui gagnent enfin en naturel et en crédibilité.

Pour que ce remake reste le plus fidèle possible à l’œuvre originale, Ubisoft a fait revenir Paul Fu, déjà Creative Director sur le Black Flag de 2013. Son objectif était clair : moderniser profondément l’expérience sans jamais trahir l’identité du jeu d’origine. Et cela passe notamment par une reconstruction complète du gameplay à l’aide des technologies les plus récentes de la saga, dont plusieurs outils du moteur Anvil utilisés récemment sur Assassin’s Creed Shadows. Le premier gros chantier concernait évidemment le parkour. Les déplacements d’Edward Kenway ont été largement retravaillés afin d’offrir des sensations beaucoup plus fluides, nerveuses et réactives qu’à l’époque. Les animations sont plus rapides, les récupérations après les sauts ou les chutes beaucoup plus naturelles, et tout est pensé pour conserver ce fameux sentiment de flow lorsqu’on traverse les toits de La Havane ou les jungles tropicales. Oui, le système garde une certaine automatisation typique des Assassin’s Creed modernes, mais c’est aussi ce qui le rend particulièrement accessible et spectaculaire pour le grand public.

Pour autant, Ubisoft n’a pas oublié les joueurs plus exigeants. Les side ejects, back ejects et sauts manuels font leur retour, accompagnés des systèmes de déplacement plus précis introduits récemment dans Assassin’s Creed Shadows. Ceux qui aiment maîtriser leur trajectoire au millimètre devraient donc largement y trouver leur compte. Le remake ajoute aussi plusieurs nouveautés bienvenues : des tyroliennes disséminées dans les villes pour accélérer les déplacements, des roulades permettant de conserver sa vitesse après une chute ou encore de petits boosts de mouvement après certains franchissements. Résultat : tout paraît nettement plus dynamique et moderne que dans le jeu original de 2013.





L’autre gros changement concerne l’infiltration, qui a été largement modernisée dans Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Edward peut désormais s’accroupir librement à tout moment. Dit comme ça, cela paraît presque banal aujourd’hui, mais ce n’était tout simplement pas possible dans le jeu original de 2013. Quand on y repense, un Assassin incapable de s’accroupir, c’était quand même assez fou. Cette nouvelle mécanique change énormément les sensations de jeu, puisqu’elle permet enfin d’adopter une approche beaucoup plus discrète, en se cachant derrière des objets, dans la végétation, sur les toits ou encore dans l’obscurité pour réduire sa visibilité la nuit. Ubisoft remet également au goût du jour la célèbre Vision d’Aigle, qui permet de repérer les ennemis à travers les murs ou les obstacles tout en mettant en évidence certains sons importants autour du joueur. À cela s’ajoute la fonction d’Observation introduite récemment dans Assassin’s Creed Shadows. Celle-ci permet d’analyser l’environnement afin d’identifier des objectifs, des indices ou de marquer les ennemis. Et comme dans Shadows, il suffit de maintenir le bouton dédié pour activer une caméra plus rapprochée, avec une mise en scène nettement plus cinématographique. Une vue particulièrement immersive qui fonctionne extrêmement bien ici aussi. Évidemment, tout l’équipement emblématique d’Edward Kenway fait son retour. La sarbacane est toujours présente avec ses fléchettes capables d’endormir les ennemis ou de les rendre complètement fous. Les bombes fumigènes reviennent également, tout comme le célèbre dard à corde, cette arme redoutable permettant d’éliminer des ennemis à courte ou moyenne distance. Ubisoft précise d’ailleurs qu’il sera disponible beaucoup plus tôt dans l’aventure que dans le jeu original, ce qui devrait le rendre bien plus utile au fil de la progression. Enfin, petit détail qui fait déjà énormément plaisir aux fans : il est désormais possible de mettre ou retirer la capuche d’Edward à n’importe quel moment avec une simple pression sur une touche.









Le social stealth fait lui aussi son grand retour dans Assassin’s Creed Black Flag Resynced, avec plusieurs ajustements modernes qui rendent l’ensemble beaucoup plus agréable à jouer. Les missions de filature, souvent critiquées dans le jeu original pour leur côté extrêmement frustrant, ont notamment été revues. Désormais, perdre une cible quelques secondes ne provoque plus immédiatement une désynchronisation : le jeu laisse davantage de marge au joueur pour se repositionner et reprendre discrètement la poursuite. Une petite modification qui change pourtant énormément le confort de jeu. Edward Kenway peut également se fondre dans des groupes de civils, recruter des danseuses afin de distraire les gardes ou encore jeter de l’argent dans la foule pour provoquer des mouvements de panique et créer des opportunités d’infiltration. Tout cela renforce encore davantage l’aspect “assassin social” qui faisait déjà une partie du charme de Black Flag à l’époque.









Mais la vraie évolution se situe surtout du côté des combats, qui gagnent cette fois en technicité et en profondeur. Le système repose désormais davantage sur des takedowns contextuels pouvant être déclenchés après une parade parfaite, une projection contre un mur, une chute au sol ou encore une rupture de défense. Edward dispose aussi de nouvelles attaques lourdes, de perfect dodges et de mouvements plus agressifs qui rendent les affrontements beaucoup plus dynamiques. Surtout, les ennemis deviennent nettement plus intelligents qu’auparavant. Si le joueur abuse constamment des mêmes techniques, les adversaires finissent par s’adapter. Trop utiliser les contres, par exemple, poussera certains ennemis à déclencher des attaques impossibles à parer. Ubisoft cherche clairement à encourager un style de combat plus varié et plus stratégique. Le remake introduit également de nouveaux types d’ennemis particulièrement redoutables, comme les Capitaines ou les imposants Demolitionists, de véritables brutes capables d’encaisser énormément de dégâts. Ces affrontements obligent à alterner entre l’épée, les armes à feu, les gadgets, les esquives et les combos pour espérer prendre l’avantage. Résultat : les combats paraissent beaucoup plus spectaculaires et bien moins répétitifs qu’en 2013.





Et bien sûr, que serait Black Flag sans son volet maritime ? Le jeu accorde une place toujours aussi centrale aux séquences en mer, tout en conservant un équilibre avec les phases à pied, comme dans l’opus original de 2013. Les joueurs passeront ainsi de longues heures sur l’eau, mais également sous la surface, avec l’introduction de nouvelles missions sous-marines inédites. Lors de notre session, nous avons pu expérimenter des séquences en apnée particulièrement tendues, mêlant récupération de trésors, évitement de requins et gestion de l’oxygène. Si les animations de nage restent perfectibles, la densité de la faune marine contribue à renforcer l’immersion et à faire oublier certaines rigidités du personnage lors des phases de plongée. Sur le Jackdaw, la navigation gagne en personnalisation et en richesse, avec la possibilité d’ajouter des animaux à bord, de sélectionner différents chants d’équipage, et surtout de profiter de combats navals plus dynamiques qu’auparavant. La météo joue désormais un rôle bien plus marqué, avec des tempêtes, des vagues imposantes et des conditions changeantes qui influencent directement les affrontements. Les séquences maritimes restent donc le cœur du jeu, entre abordages, raids de forts et batailles navales, fidèles à ce qui faisait déjà la force de Black Flag. Enfin, Ubisoft introduit plusieurs ajouts narratifs, avec de nouveaux chapitres et des scènes inédites visant à enrichir le parcours d’Edward Kenway, ainsi que trois nouveaux officiers dotés chacun de leur propre histoire et de compétences spécifiques : Lucy Baldwin, le Padre et Dead Man Smith, dont l’une des missions consiste notamment à secourir Lucy dans une séquence dédiée.Avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft semble vouloir revenir à une formule plus resserrée et moins orientée RPG, dans la continuité de ce qui avait été amorcé avec Mirage en 2023. Toutefois, le fait qu’il s’agisse du remake d’un épisode aussi emblématique que Black Flag lui confère un poids particulier, tant sur le plan de l’ambition que des attentes. L’ensemble laisse entrevoir une expérience potentiellement plus maîtrisée et plus marquante que les épisodes récents de la licence. La sortie est prévue pour le 9 juillet, et tout indique que ce retour aux sources pourrait bien séduire à la fois les anciens joueurs et une nouvelle génération de fans de la saga.