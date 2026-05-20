Warhorse Studios : un RPG Le Seigneur des Anneaux confirmé, un nouveau Kingdom Come 3 aussi

Comme le laissaient entendre les rumeurs, Warhorse Studios — porté par l’énorme succès de Kingdom Come Deliverance 2 et ses plus de 5 millions d’exemplaires vendus — travaille actuellement sur un RPG open world basé sur l’univers de La Terre du Milieu. Mais surprise, ce n’est pas le seul projet du studio, puisqu'on vient d'apprendre qu'un nouveau jeu Kingdom Come est aussi en préparation. En fait, cette annonce intervient dans le cadre d’une importante présentation d’Embracer Group destinée aux actionnaires. Le groupe de Phil Rogers y a officialisé la création de Fellowship Entertainment, une nouvelle structure qui, à partir de 2027, regroupera les plus grosses franchises d’Embracer, notamment tout ce qui touche à La Terre du Milieu. Warhorse Studios et la licence Kingdom Come Deliverance feront également partie de cette entité, qui sera introduite en bourse l’année prochaine. L’objectif était clairement de rassurer les investisseurs en mettant en avant la solidité des licences et les ambitions des studios intégrés à cette future organisation.









Durant la présentation, Phil Rogers a confirmé qu’un nouveau jeu Kingdom Come est prévu pour la prochaine année fiscale, soit avant mars 2028. Le calendrier relativement rapproché laisse penser qu’il ne s’agira peut-être pas d’un véritable Kingdom Come Deliverance 3, mais plutôt d’un projet plus petit, peut-être un spin-off. D’ailleurs, Embracer parle davantage d’une “aventure” que d’un RPG massif dans la continuité directe du second épisode, mais il s'agira néanmoins d'un jeu à monde ouvert, c'est confirmé. L’autre grosse annonce concerne donc un RPG en monde ouvert basé sur la licence Middle-earth. Une franchise qui manque de grandes productions depuis plusieurs années, surtout après l’annulation du MMO d’Amazon Games et la fermeture du studio Monolith Productions par Warner Bros., pourtant à l’origine de La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre. Phil Rogers n’a d’ailleurs pas caché ses ambitions pour ce projet :





« Warhorse Studios a montré avec Kingdom Come qu’il est l’un des meilleurs studios de RPG en monde ouvert au monde. Kingdom Come Deliverance II a dépassé les 5 millions d’exemplaires vendus en un an. Middle-earth mérite un jeu de cette ambition et de cette qualité. »





Aucune fenêtre de sortie n’a encore été évoquée pour ce RPG situé dans l’univers du Seigneur des Anneaux, mais il va falloir attendre plusieurs années avant de voir quoi que ce soit...







