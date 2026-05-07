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Pragmata : c'est désormais 2 millions de ventes en 2 semaines seulement !

Pragmata : c'est désormais 2 millions de ventes en 2 semaines seulement !

Le succès continue de croître pour Pragmata, qui semble enfin avoir trouvé son public. Capcom vient en effet d’annoncer que sa nouvelle licence a dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus en seulement 16 jours d'exploitation. Un très gros démarrage pour cette nouvelle IP, et surtout pour ce jeu d’action-aventure annoncé dès 2020, et qui ressemblait encore récemment à l’un des projets les plus énigmatiques de l’éditeur japonais. Capcom explique notamment que la démo jouable publiée avant la sortie a permis de booster la visibilité du jeu, mais le studio met surtout en avant l’accueil très positif réservé au gameplay et à l’histoire centrée sur la relation entre le protagoniste humain et la jeune androïde Diana. Ce succès marque aussi une petite victoire stratégique pour Capcom. Ces dernières années, plusieurs nouvelles licences comme Exoprimal ou Kunitsu-Gami avaient eu plus de mal à s’imposer. Pragmata, lui, semble avoir trouvé beaucoup plus rapidement son public.

Pragmata

Et l’éditeur japonais continue d’enchaîner les cartons puisque Resident Evil 9 Requiem a déjà dépassé les 7 millions de ventes en moins de deux mois, tandis que Onimusha Way of the Sword reste attendu plus tard cette année, et semble lui aussi promis à un bel avenir. Bref, Capcom est clairement dans une période où presque tout ce qu’il touche se transforme en succès. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle CapGOAT en ce moment...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 7 mai 2026
12:28


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Pragmata

Jeu : Action/Aventure
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
17 Avr 2026
17 Avr 2026
17 Avr 2026
17 Avr 2026

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