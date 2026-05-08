Takashi Tezuka, l'éternal bras droit de Shigeru Miyamoto, quitte Nintendo

C’est probablement l’une des figures les plus importantes de l’histoire de Nintendo qui s’apprête à tirer sa révérence : Takashi Tezuka quittera officiellement son poste d’Executive Officer le 26 juin 2026, après 42 ans passés chez le constructeur japonais. D'ailleurs, dans la note rédigée en parallèle de ses résultats financiers, Nintendo ne parle pas directement de retraite, mais à 65 ans, difficile de ne pas voir dans cette annonce la fin progressive de la carrière d’un homme qui aura contribué à façonner une énorme partie du jeu vidéo moderne.









Le bras droit historique de Miyamoto

Entré chez Nintendo en 1984 après des études de design à Osaka, Takashi Tezuka est immédiatement placé aux côtés de Shigeru Miyamoto, à une époque où ce dernier commence tout juste à imposer sa vision créative au sein de l’entreprise. Très vite, les deux hommes deviennent inséparables et pendant des décennies, Takashi Tezuka sera considéré comme le principal collaborateur de Shigeru Miyamoto, au point de devenir l’un des piliers absolus du légendaire Nintendo EAD. Et quand on regarde sa carrière, on comprend rapidement pourquoi son départ est aussi symbolique, puisque le nom de Takashi Tezuka est lié à certains des jeux les plus importants jamais créés.







Dès 1985, il participe comme designer à Super Mario Bros., le jeu qui redéfinit complètement le platformer et transforme Nintendo en phénomène mondial. Un an plus tard, il réalise carrément le tout premier The Legend of Zelda. Et derrière, les classiques s’enchaînent presque sans interruption : Super Mario Bros. 3, Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past…Autrement dit, Tezuka n’a pas simplement participé à l’histoire de Nintendo, il a aussi directement contribué à définir les bases du game design moderne sur plusieurs générations. Au fil du temps, il prend davantage un rôle de superviseur et de producteur, tout en restant très attaché aux Mario 2D, une série qu’il aura pratiquement accompagnée depuis sa naissance. Même récemment, il restait encore très actif, et a notamment produit Super Mario Bros. Wonder, preuve qu’il continuait de piloter les grosses productions Nintendo malgré les décennies passées dans l’entreprise.









Une transition générationnelle qui continue chez Nintendo

Nintendo reste fidèle à sa communication ultra discrète, puisqu'il n'y a aucun grand hommage officiel, aucune annonce sur un éventuel rôle de conseiller après son départ, et très peu de détails sur la suite. Mais ce mouvement révèle évidemment une transition plus large au sein de l’entreprise et qui sévit depuis plusieurs années désormais. Ces dernières années, plusieurs figures historiques ont progressivement quitté leurs fonctions, pendant que de nouvelles générations ont pris le relais, ce qui explique aussi la baisse de qualité des derniers jeux au sein des Nintendo, ou du moins des jeux moins créatifs que par le passé. Il faut en effet que les nouvelles recrues arrivent à imposer leur vision auprès des grands game designers historiques.









Pour autant, Shigeru Miyamoto reste toujours présent chez Nintendo à 73 ans comme Executive Fellow, ce qui permet à la société de maintenir une certaine continuité symbolique. L’influence de Takashi Tezuka quant à elle ne disparaîtra évidemment pas du jour au lendemain. Les équipes qu’il a formées, les méthodes de travail qu’il a contribué à installer et toute la philosophie Nintendo qu’il incarnait continueront probablement de se retrouver dans les prochains Mario, Zelda et autres projets maison. Mais voir partir un nom aussi central rappelle surtout une chose : toute la génération qui a construit Nintendo dans les années 80 commence doucement à passer la main.











