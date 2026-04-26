Test realme GT8 Pro : le smartphone qui met l'iPhone 17 Pro sous pression

Le Test

Depuis son arrivée sur le marché occidental en 2019, realme a toujours su tirer son épingle du jeu en se positionnant comme une marque capable de faire de l’entrée et du milieu de gamme avec un sérieux et une qualité irréprochables. Mais en 2025, le fabricant chinois a décidé de bomber le torse, de montrer les muscles et de s’attaquer au marché du smartphone premium, celui qui tape dans les 1 000 deniers. Oui, cette année, realme veut désormais son flagship et prouver au monde entier qu’il a aussi les arguments nécessaires pour se mesurer aux plus grands du marché comme Apple, Samsung et Huawei. Voilà 4 mois que le realme GT8 Pro est devenu mon téléphone du quotidien et à l’heure de le renvoyer au constructeur, et il est sans doute celui qui m’a fait comprendre qu’il n’y a pas que l’iPhone dans la vie…





CHAMPION MARATHON





Pour se lancer sur le marché des smartphones premium, il faut savoir maîtriser plusieurs choses : le design pour commencer, la qualité des matériaux et leur finition bien entendu, les performances techniques il y va de soi, mais surtout être irréprochable en vidéo et en photographie. Ces éléments sont les piliers à soigner pour séduire les utilisateurs qui sont prêts à mettre presque un SMIC dans un téléphone. Pour autant, s’il y a bien un aspect qui permet au realme GT8 Pro de se démarquer de la concurrence, et même de la surpasser, c’est son autonomie. Avec sa batterie impressionnante de 7 000 mAh et utilisant la technologie silicium-carbone, le realme GT8 Pro est un téléphone qui est capable de tenir plus de 48h sans avoir besoin d’être chargé, et en usage classique, consultation de vidéos YouTube et scrolling sur les réseaux sociaux y compris. A l’heure où la batterie des iPhone 17 ne tient à peine qu'une journée, ne pas avoir besoin de jeter un œil sur le pourcentage de sa batterie régulièrement est vraiment un gain de confort appréciable. Mais le véritable écart se fait surtout au moment de la recharge, car là où Apple reste sur des puissances autour de 30-35W, realme balance du 120W avec son système SuperVOOC hérité de chez Oppo, le cousin de realme. Concrètement, cela signifie qu’il suffit de 20 min pour récupérer la moitié de sa batterie, tandis qu’un cycle complet prend moins de 45 minutes, ce qui est impressionnant vu la capacité. Dans les faits, ça change complètement les habitudes du quotidien et par exemple, il n’est plus utile de laisser le téléphone charger toute la nuit (et prendre le risque d’endommager sa batterie), quelques minutes le matin peuvent suffire à repartir tranquille. Franchement, c'est impressionnant.











Mais il n’y a pas qu’avec l’autonomie que le realme GT8 Pro fait des miracles, la partie performance n’est pas en reste elle non plus. Avec sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, le realme GT8 Pro joue clairement dans la cour des très gros smartphones Android actuels. C’est tout simplement ce qui se fait de plus puissant sur mobile aujourd’hui, avec un gain de vitesse dans la navigation, les changements d’appli à la volée, il y a toujours une impression de fluidité constante, sans ralentissement, même quand on enchaîne les tâches lourdes. Le processeur est épaulé par 12 ou 16 Go de RAM selon la configuration, ce qui place le téléphone dans une zone assez confortable pour tout ce qui touche au multitâche. En pratique, ça veut dire qu’on peut garder énormément d’applications ouvertes en arrière-plan sans avoir à les fermer en permanence. Le passage d’une appli à l’autre est quasi instantané, et même les usages un peu plus intensifs (édition photo, vidéo légère) ne le mettent pas en difficulté. Sur le terrain du gaming, cette combinaison CPU + RAM fait vraiment la différence, et des titres exigeants comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact ou même les jeux de course tournent sans le moindre souci. Concernant la chauffe, le realme GT8 Pro s’en sort comme un chef, puisqu’en usage quotidien, on ne ressent absolument rien, ce n’est que sur des sessions de jeux vidéo assez longue que la chaleur devient perceptible. Rien de bloquant, et les coques fournies avec le téléphone suffisent pour atténuer cette sensation.









Autre partie où le realme GT8 Pro surprend, c’est son écran qui impressionne par son rendu, sa clarté et la minutie des détails qui s’en dégagent. Et c’est normal, puisqu’on est sur une dalle AMOLED 2K LTPO qui peut monter jusqu’à 144 Hz, donc au-delà des 120 Hz qu’on trouve déjà sur beaucoup de modèles premium comme l’iPhone. Sur le papier, la différence paraît mince, et dans un usage classique elle reste discrète. Mais dès qu’on fait défiler des contenus rapidement ou qu’on joue sur des titres compatibles comme Call of Duty Mobile, la sensation de fluidité est très plaisante, on ne va pas se mentir. Sur la luminosité, le constat est encore plus spectaculaire, avec un pic de 7 000 nits annoncé et qui se traduit en condition réelle par une extrême lisibilité en extérieur. En plein soleil, là où beaucoup de smartphones commencent à lutter ou à réduire leur luminosité pour éviter la surchauffe, le GT 8 Pro garde une visibilité très solide. On peut réellement consulter du contenu dehors sans plisser les yeux, surtout en ce moment avec le retour des beaux jours et de la chaleur, ce qui change pas mal l’usage au quotidien.











Sur la partie logicielle, le realme GT 8 Pro s’en sort franchement bien. On est sur du Android 16 avec le realme UI 7.0, et globalement, tout est agréable en usage quotidien, et surtout il y a beaucoup de marge pour personnaliser l’interface selon ses goûts. Par contre, là où realme insiste pas mal, c’est sur l’intelligence artificielle, qu’on retrouve désormais un peu partout, mais sans non plus être trop envahissante. Par exemple, le téléphone peut résumer les notifications et essayer de trier ce qui compte vraiment. Dans la pratique, ça évite de se perdre dans une avalanche de messages, surtout quand ça s’accumule. C’est utile, même si tout n’est pas encore parfaitement au point, notamment à cause de certaines limitations de langue. On retrouve aussi des petites fonctions “intelligentes” un peu partout dans le système, comme des suggestions d’actions, une aide selon ce qui est affiché à l’écran, des outils pour organiser certaines tâches, c’est assez complet comme proposition. Et si jamais vous êtes devenu un assisté qui ne peut plus se passer de l’IA, sachez que les services comme Google Gemini sont aussi présent dans le téléphone.









LIGNE DESIGN





Parlons maintenant du bloc-photo de ce realme GT8 Pro, qui a d’ailleurs pas mal axer sa communication sur cet élément modulable et personnalisable, et qui lui a permis d’ailleurs de se faire remarquer au moment de sa sortie. Oui, pour la première fois dans l’histoire de la téléphonie, le bloc photo n’est pas un élément fixe, il peut être remplacé par un autre de formes différentes. Avec un petit tournevis Torx fourni dans la boîte, il est possible de démonter la partie arrière autour des capteurs pour changer de forme. Plusieurs modèles sont proposés sur le site de realme : rond, carré, hexagonal, robot-face, avec également plusieurs coloris divers et variés. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, realme va jusqu’à fournir les dimensions pour créer ses propres pièces en impression 3D, ce qui est un plus non négligeable. Dans les faits, ça ne change évidemment rien aux performances, mais ça permet d’avoir un téléphone adapté à ses goûts personnels et ne pas avoir le même que son voisin. Un côté un peu geek qu’on apprécie forcément, sachant qu’il y a aussi la version collector Aramco, inspirée de la marque Aston Martin avec ses finitions en fibre de carbone, ses lignes bien tracées et son vert émeraude qui fait son petit effet waouh. D’ailleurs, sachez que si vous optez pour cette édition spéciale, vous aurez droit à un packaging très classe, dans lequel deux coques en silicone sont fournies, histoire de s’adapter aux deux formes qui sont livrées.









En termes de design pure, le realme GT8 Pro reste assez classique par rapport à la concurrence premium, avec des tranches droites en aluminium, ses angles arrondis, et un module photo qui équilibre bien son aspect. On apprécie aussi son écran maousse de 6,7 pouces et son épaisseur de 8,2 mm qui lui confère immédiatement une sensation de téléphone haut de gamme. Sa prise en main reste d’ailleurs très agréable, tout comme le toucher pour les gens qui préfèrent ne pas avoir de coque protectrice (on en connait plein). Alors certes, vous ne pourrez pas tout gérer avec une seule main vu sa grande taille, ses finitions forcent le respect et le classe au même niveau que les autres du marché, et fait même mieux que certains (une pensée pour l’iPhone 17 Pro Max et sa coque qui se fissure avec le temps). Classique ok, mais realme essaie de faire la différence avec le choix des matériaux, puisque le realme GT8 Pro est disponible soit en verre poli classique, soit avec sa texture de papier assez unique. Il s’agit d’un mélange du similicuir avec une texture qui rappelle presque du papier froissé.







Dit comme ça, ça peut sembler un peu gadget, mais en réalité, le rendu est vraiment réussi, ne serait-ce qu’au toucher et clairement, c’est un modèle à privilégier si vous faites partie de ces gens qui ne protègent pas leur smartphone. Visuellement, ça reste sobre, jamais clinquant, et en pleine lumière, on peut apercevoir ces petites irrégularités qui donnent du relief au téléphone. Et surtout, au toucher, c’est très agréable : ça ne glisse pas, ça ne prend pas les traces de doigts, et ça change vraiment des surfaces ultra lisses qu’on voit partout ailleurs. realme est l’une des rares marques à se décarcasser en termes de matériaux proposés et clairement, ça peut faire la différence auprès d’un certain public. Pour le reste, on est sur quelque chose de sérieux et bien maîtrisé. Le téléphone est un peu plus fin et légèrement plus léger que la génération précédente, même s’il reste dans un format assez imposant, ce qui est logique vu la taille de l’écran. Le lecteur d’empreintes sous l’écran est bien positionné, ni trop bas ni trop haut, et fonctionne sans souci particulier. Et côté résistance, la certification IP68/69 est toujours là, donc pas de mauvaise surprise sur la durabilité au quotidien.





RICOH, LE POTO DE LA PHOTO





S’il y a bien un terrain où les smartphones haut de gamme sont attendus au tournant aujourd’hui, c’est la photo, et realme l’a bien compris. Avec ce GT 8 Pro, la marque tente quelque chose d’un peu différent en s’associant à Ricoh, un nom qui parle immédiatement aux amateurs de photographie, notamment pour son approche très particulière de la street photo. L’idée n’est pas simplement d’ajouter un logo sur la fiche technique, mais d’apporter une vraie “signature”, à travers un mode Ricoh GR censé reproduire une certaine esthétique : plus brute, plus contrastée, plus intentionnelle.





Sur le plan matériel, rien à redire, on est clairement sur du haut de gamme bien équipé : un capteur principal de 50 Mpx (f/1.8), un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2.0), et surtout un téléobjectif périscopique de 200 Mpx (f/2.6), assez impressionnant sur le papier. Dans les faits, l’ensemble est solide, avec un capteur principal qui s’en sort très bien dans la plupart des situations, paysages, portraits, scènes en intérieur ou en extérieur, tout passe sans difficulté majeure. La gestion des contrastes est globalement bonne, les couleurs bien restituées, même si certaines situations complexes comme les contre-jours restent un peu plus délicates, mais le realme GT8 Pro dispose d’un traitement logicielle qui permet de sublimer les photos, ce qui une aide non négligeable même si dans le fond, ça reste un brin superficiel. De toutes les façons, vu que 99% de nos photos ont juste un usage pour les réseaux sociaux aujourd’hui, c’est largement suffisant.









Pour autant, là où realme cherche vraiment à se démarquer, c’est avec ce fameux mode Ricoh GR. Accessible très rapidement dans l’interface, il ne change pas la prise de vue en elle-même, mais applique un traitement logiciel assez marqué. L’image devient plus sombre, les couleurs nettement désaturées, avec une intention artistique qui a évidemment pour but de reprendre le rendu de la marque japonaise. Le rendu est vraiment séduisant, surtout pour celles et ceux qui aiment les ambiances un peu “urbaines” ou mélancoliques, mais il va falloir à trifouiller les options proposées avant d’avoir un rendu “pro” et je mets des guillemets, car évidemment, tout est traité logiciellement et les vrais appareil Ricoh d’origine ne pourront pas être remplacés avec l’option du GT8 Pro. Mais ne boudons pas notre plaisir, car si vous êtes un photographe en herbe, vous allez non seulement jouer avec l’ouverture de l’objectif et les focales (28 mm et 40 mm) ou encore un Snap Focus qui permet de prédéfinir une distance de mise au point. Bien sûr, il existe différents filtres et modes déjà pré-réglés pour vous permettre de réaliser des clichés rapides sans se prendre la tête.







"LAISSE-MOI ZOOM ZOOM ZANG"





Même en mettant de côté le mode Ricoh GR, qui reste un peu à part dans l’expérience, le module photo du GT 8 Pro n’a aucun mal à faire partie des meilleurs de sa catégorie. realme s’est donné les moyens de ses ambitions, avec pour commencer un capteur principal de 50 Mpx qui donnent des images détaillées, propres, avec un rendu assez flatteur au premier coup d’œil. realme garde sa signature visuelle, avec des couleurs bien présentes, moins saturées qu’avant, mais idéales pour les réseaux sociaux. Mais ce qui impressionne le plus avec l’appareil, c’est le téléobjectif de 200 Mpx qui offre des zooms d’une qualité qui place l’appareil dans le haut du panier. En zoom x3 et même x6 en pleine lumière, le rendu impressionne avec un niveau de détail ultra convaincant. Au-delà, on commencera à noter quelques baisses de qualité que le realm GT8 Pro tentera de corriger logiciellement. Dès que la lumière baisse, le traitement devient plus agressif, avec du lissage et une perte de précision plus marquée, surtout sur l’ultra grand-angle et le zoom. Le capteur principal s’en sort mieux grâce à sa stabilisation, mais l’écart entre les modules devient plus visible. Mais ça, c’est assez basique, quelque soit le téléphone et la marque, exception faite de certains photophones.









Sur la caméra frontale, rien de vraiment marquant pa contre. Le capteur 32 Mpx est très correct, suffisant pour les appels vidéo ou du contenu simple, mais il manque un petit quelque chose pour vraiment se démarquer. L’absence d’autofocus, notamment, se ressent assez vite : la netteté n’est pas toujours parfaitement maîtrisée selon la distance, ce qui peut être un peu frustrant. Pour la vidéo en revanche, le realme GT8 Pro coche pas mal de cases sur le papier. 8K, 4K jusqu’à 120 images par seconde, il y a de quoi faire, clairement. En pratique, c’est propre, fluide, bien stabilisé aussi (important pour moi qui aime filmer en marchant), donc largement suffisant pour la plupart des usages. Bref, du très bon boulot.

















