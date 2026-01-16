realme lance la Watch 5 et les Buds Clip, tout savoir des techno embarquées sur les deux appareils connectés

Non content d'avoir sorti son flagship récémment, realme d'étendre son écosystème et de poursuivre sa lancée sur le marché des objets connectés avec le lancement simultané de la Watch 5 et des Buds Clip, deux appareils pensés pour accompagner les usages quotidiens. Concernant la montrée connectée Watch 5, elle se distingue par son écran AMOLED de 1,97 pouce et son boîtier en alliage d’aluminium, surmonté d’une couronne fonctionnelle en titane. Elle propose plus de 300 cadrans personnalisables, alliant esthétique et robustesse. Sur le papier, la batterie de 460 mAh promet jusqu’à 16 jours d’autonomie, extensibles à 20 jours en mode Smart Light, avec une longévité estimée à cinq ans, ce qui la place parmi les montres connectées les plus endurantes de sa catégorie.









Côté fonctionnalités, la montre offre un suivi complet de la santé et de l’activité, plusieurs modes sportifs, un GPS indépendant compatible 5-GNSS et l’enregistrement précis des trajets sans smartphone. Elle intègre également le NFC pour les paiements et cartes d’adhésion, permet les appels Bluetooth HD et le contrôle de la musique. Certifiée IP68, elle résiste à l’eau et à la poussière, ce qui est plutôt bon signe pour un usage quotidien. La montre est disponible en deux coloris (Argent Titane et Noir Titane) à 69,99€.









Avec les Buds Clip, realme propose une approche plus stylisée des écouteurs sans fil classiques. Avec un poids léger de 5,3 g, ils reposent sur un système de clip qui est censé assurer maintien et confort. Les écouteurs sont équipés d'un haut-parleur à double aimant de 11 mmn avec un algorithme NextBass qui promet un son puissant jusqu’à 85 dB, avec une augmentation notable des basses et un rendu spatial 3D immersif. Les appareils sont aussi équipés de réduction de bruit par IA, ce qui garantit des appels clairs même dans les environnements bruyants. Niveau connectivité, on annonce 36 heures d’autonomie avec le boîtier, 7 heures sur une charge unique, et la possibilité de se connecter en simultané à deux appareils. Les Buds Clip sont aussi certifiés IP55, et sont proposés en deux coloris : Or Titane et Noir Titane pour 89,99 €.





















