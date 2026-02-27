Spellcasters Chronicles : le MOBA de Quantic Dream est sorti en Early Access, un lancement très timide

C’est un moment un peu particulier pour Quantic Dream, puisque le studio de David Cage vient de lancer officiellement Spellcasters Chronicles en accès anticipé sur Steam. Pour ceux qui n’ont pas suivi, Spellcasters Chronicles est un jeu d’action-stratégie en 3v3 où l’on incarne des lanceurs de sorts capables de voler au-dessus du champ de bataille, de balancer des incantations dévastatrices et d’invoquer créatures et titans pour retourner une situation mal embarquée. Au-delà de ce lancement en accès anticipé, Quantic Dream veut vraiment se démarquer en parlant de "Workshop ouvert”, autrement dit un espace collaboratif permanent. On n’est plus dans une bêta fermée centrée sur la technique ou la chasse aux bugs : cette fois, l’objectif est d’entrer dans le dur, d’affiner l’équilibrage, de tester des systèmes de progression, d’ajuster la méta et de poser les bases d’un jeu pensé pour évoluer sur le long terme. Le game director Grégoire Diaconu le dit très clairement : Spellcasters Chronicles a été conçu comme un projet évolutif, nourri par l’expérimentation et l’itération. Les retours des joueurs ne serviront pas seulement à corriger des chiffres dans un tableau Excel, mais à influencer les priorités, à orienter les nouvelles fonctionnalités et à façonner le contenu à venir.







En parallèle du lancement, une première feuille de route a été partagée. On y retrouve des ajouts attendus comme le chat vocal, un mode classé retravaillé, une progression plus claire pour le déblocage des sorts, des quêtes quotidiennes ou encore des mises à jour régulières de la boutique. Bref, tout ce qui permet à un jeu multijoueur compétitif de vivre dans la durée. Côté contenu pur, une nouvelle arène baptisée "Kamazad" est prévue, ainsi qu’un nouveau lanceur de sorts, le Technomancer, qui viendra enrichir le roster. Mais le studio insiste, car cette roadmap reste flexible, et par exemple, si les retours des joueurs pointent vers d’autres priorités, le planning pourra évoluer. Autre initiative intéressante : la mise en place prochaine d’un système de vote communautaire. Les joueurs pourront se prononcer sur certains choix de développement et influencer directement l’évolution du jeu, avec des récompenses à la clé. De nouveaux sorts font également leur apparition (Rayon de glace, Souffle empoisonné, Métamorphose, Flèche bénite) ainsi que deux invocations inédites, la Sirène et le Chevaucheur de rhino, sans oublier un nouveau bâtiment, la manufacture de soldats roquettes.





Reste que le lancement s’est fait sans grand bruit. Le pic de joueurs simultanés sur Steam a atteint seulement 888 connexions lors du premier jour, un chiffre insuffisant pour un studio de cette envergure. Il faut dire qu'entre une communication relativement sobre et une concurrence particulièrement féroce en ce moment (Resident Evil 9 Requiem et Marathon qui occupent l'espace médiatique), la fenêtre de lancement n’était sans doute pas idéale. Le plus important, désormais, ce n’est pas tant le pic initial que la capacité du jeu à construire une base solide et engagée sur la durée. Dans un marché multijoueur saturé, survivre demande plus qu’une bonne idée : il faut du suivi, de la réactivité et une communauté qui se sent réellement écoutée. Spellcasters Chronicles entre donc dans une phase décisive, car l'early access n’est pas une ligne d’arrivée, mais le point de départ d’un long processus. Reste à voir si cette aventure collaborative saura trouver son rythme, et surtout son public.







