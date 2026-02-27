Sony booste la PS5 Pro niveau graphismes, Resident Evil 9 Requiem est le 1er jeu à en profiter

En voilà une bonne nouvelle pour les possesseurs de PS5 Pro : Sony vient de déployer une version améliorée de sa technologie d’upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), avec l’objectif de pousser encore plus loin la qualité d’image sans sacrifier la fluidité, et le premier jeu à pouvoir en bénéficier n'est autre que Resident Evil 9 Requiem. Pour faire simple, le PSSR est une bibliothèque d’IA qui analyse l’image pixel par pixel afin d’augmenter la résolution perçue des jeux. Jusqu’ici, cette technologie a déjà permis d’améliorer visuellement plus de 50 titres sur PS5 Pro. Mais la nouvelle version adopte une approche entièrement repensée, à la fois dans son réseau neuronal et dans son algorithme global, afin de mieux gérer les détails complexes et les textures difficiles à reconstruire.









Et le premier jeu à en profiter est donc Resident Evil Requiem, disponible dès aujourd’hui. Le titre sert un peu de vitrine technologique pour cette évolution, en démontrant comment l’upscaling peut préserver à la fois la netteté de l’image et une fréquence d’images stable. Du côté de Capcom, les équipes expliquent que cette nouvelle version du PSSR leur a permis de mieux restituer des détails visuels particulièrement complexes, notamment dans la représentation des cheveux et des poils modélisés individuellement. Chaque mèche réagit au mouvement et à la lumière de manière réaliste, et ces subtilités — traditionnellement difficiles à préserver lors d’un upscaling — sont désormais traitées avec beaucoup plus de précision.









Cette évolution technologique s’inscrit dans le partenariat entre Sony et AMD, baptisé Project Amethyst. Les joueurs PC ont déjà pu voir les bénéfices de cette collaboration via la technologie FSR 4, et cette nouvelle version du PSSR représente l’adaptation la plus récente de ces avancées pour la PS5 Pro, enrichie par plusieurs mois d’optimisation supplémentaire. Le déploiement se fera progressivement dans les prochaines semaines, avec une mise à jour du logiciel système prévue en mars. Une fois installée, l’option d’amélioration de la qualité d’image PSSR permettra d’appliquer cette nouvelle technologie à tous les jeux PS5 Pro déjà compatibles. Bref, ce n’est peut-être pas la mise à jour la plus spectaculaire sur le papier, mais c’est typiquement le genre d’amélioration technique qui, une fois en place, rend l’expérience visuelle plus précise, et rend difficile tout retour en arrière.



