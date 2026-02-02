PS6 : et si la prochaine manette PlayStation n’avait plus aucun bouton ?

On ne sait encore presque rien de la PS6, et c’est parfaitement normal à ce stade. Mais ça n’empêche ni les fans ni les observateurs de se projeter. Alors quand un nouveau brevet signé Sony refait surface, difficile de ne pas laisser l’imagination s’emballer. Ces derniers jours, des images issues d’un brevet pour le moins surprenant ont été partagés, révélant une manette PlayStation sans aucun bouton physique. À la place, Sony imagine un contrôleur largement recouvert de surfaces tactiles, sur lesquelles apparaîtraient les boutons virtuels habituels, à savoir croix directionnelle, boutons d’action, sticks compris. Sur le papier, l’idée a de quoi intriguer et le premier avantage évident, c'est que sans boutons ni sticks physiques, plus de problème de stick drift. D’ailleurs, dans les schémas du brevet, aucun stick traditionnel n’apparaît... C'est évidemment quelque chose qui existe déjà sur le jeu mobile, mais pour Sony, il y a une différence véritable.









Car le vrai cœur du concept est ailleurs selon Sony, qui explique que les boutons virtuels pourraient être déplacés librement sur la manette, afin de s’adapter à la morphologie et aux préférences de chaque joueur. Taille, position, nombre d’inputs, tout serait personnalisable, que ce soit pour le confort, l’accessibilité ou selon le jeu lancé. Un jeu simple pourrait ainsi se jouer avec un énorme bouton unique, tandis qu’un autre pourrait se contenter d’une zone directionnelle élargie. Le brevet évoque aussi différentes façons d’interagir avec les commandes, comme des pressions, des glissements ou des pincements, chacun déclenchant des actions distinctes en jeu. Sony justifie cette approche par les limites des manettes actuelles, dont la disposition est figée et pas toujours adaptée à toutes les mains. Multiplier les modèles physiques coûterait trop cher, d’où cette idée d’une manette unique, mais entièrement flexible.





Reste que le tactile appliqué au jeu vidéo, on connaît, et ce n’est pas toujours une réussite. Le brevet semble d’ailleurs conscient du problème : Sony évoque des capteurs capables de détecter la pression ou la chaleur, afin de distinguer un doigt posé au repos d’une véritable action volontaire. Une tentative pour éviter les mouvements involontaires, déjà observés sur des accessoires tactiles par le passé. Malgré tout, difficile de ne pas rester sceptique. Aussi sophistiqués soient-ils, les retours haptiques peinent encore à remplacer les sensations nettes de bons vieux boutons physiques, surtout pour les jeux exigeants.









Un simple brevet, rien de plus (pour l’instant)

Comme toujours avec ce genre de découverte, il faut garder la tête froide. Sony dépose des brevets à la pelle, et la majorité ne débouchent jamais sur des produits concrets. Rien ne permet donc d’affirmer que cette manette tactile est destinée à accompagner la PS6, ni même qu’elle verra un jour le marché. Mais une chose est sûre, Sony continue d’explorer des pistes radicales pour repenser la manière de jouer. Et même si cette manette sans boutons reste au stade du concept, elle donne un aperçu intéressant de ce que pourrait être le futur du jeu vidéo chez PlayStation.











