JeuxActuJeuxActu.com

God of War : Thor et Odin ont enfin leurs acteurs pour la série télé, et c’est du très solide

God of War : Thor et Odin ont enfin leurs acteurs pour la série télé, et c’est du très solide

La série God of War continue doucement mais sûrement de prendre forme du côté d’Amazon Prime Video, et cette fois, ce sont deux annonces de casting très attendues qui viennent de tomber. Après avoir enfin trouvé son Kratos avec Ryan Hurst il y a à peine quelques semaines, l’adaptation live-action du célèbre jeu vidéo précise désormais qui incarnera deux figures centrales de la mythologie nordique : Thor et Odin. Et très franchement, les choix sont plutôt très rassurants. Pour le rôle de Thor, le Dieu du Tonnerre version God of War Ragnarök, Amazon a jeté son dévolu sur Ólafur Darri Ólafsson. Un acteur massif, intense, que beaucoup ont découvert dans Severance, où il imposait déjà une présence assez glaçante. Et autant dire que physiquement comme dans l’attitude, le casting colle parfaitement à la version brutale, bedonnante et violente de Thor vue dans le jeu. On est clairement plus proche du viking au bord de la rupture que du dieu bodybuildé propret version Marvel, et c’est exactement ce que les fans espéraient.

Cinéma et Jeux Vidéo

Cinéma et Jeux Vidéo

Autre annonce majeure : Mandy Patinkin prêtera ses traits à Odin, le Père de Tous. Un choix peut-être un peu surprenant au premier abord, mais qui devient très logique quand on pense à ses rôles les plus sombres et manipulateurs, notamment dans Homeland. Acteur de cinéma, de télévision et de théâtre, Patinkin apporte une vraie gravité naturelle, parfaite pour incarner un Odin à la fois charismatique, dangereux et profondément malsain, fidèle à l’esprit de God of War.

Avec ces deux ajouts, le casting commence sérieusement à avoir de l’allure. Ólafsson et Patinkin rejoignent ainsi Ryan Hurst (Kratos), Teresa Palmer (Sif) et Max Parker (Heimdall), confirmant au passage que la série s’inspirera beaucoup plus de God of War Ragnarök que du reboot de 2018. L’histoire devrait donc suivre Kratos et Atreus alors que le Fimbulvetr touche à sa fin et que le Ragnarök approche à grands pas. A noter que la production est actuellement en pré-production à Vancouver, et même si aucune date de sortie n’a encore été annoncée, une chose est sûre : avec ce casting et cette équipe, God of War version Prime Video commence enfin à devenir très prometteuse...

Cinéma et Jeux Vidéo

Cinéma et Jeux Vidéo


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 30 janvier 2026
9:29


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Fallout : la Saison 1 de la série télé est accessible gratuitement sur YouTube Alors que la deuxième saison de la série-télé Fallout approche de son dénouement avec un dernier épisode prévu la semaine prochaine, Amazon Prime Vidéo a décidé de donner un petit coup de pouce aux spectateurs. 29/01/2026, 14:41
Super Mario Galaxy : le film d'animation dévoile enfin Yoshi, et il parle ! Nintendo a choisi un dimanche un peu tranquille pour son dernier Nintendo Direct, entièrement dédié à Super Mario Galaxy Le Film, attendu au cinéma dans un peu plus de deux mois. 25/01/2026, 16:01

Retour à Silent Hill : on a vu le film et échangé avec Christophe Gans, le réalisateur passionné et passionnant 25/01/2026, 11:13
Tomb Raider : Sophie Turner en Lara Croft, certains adorent, d'autres détestent 15/01/2026, 15:48
Retour à Silent Hill : le film sera présenté au Festival de Gérardmer, on a un making of aussi à vous proposer 09/01/2026, 17:01
Fallout Saison 2 : voici les dates de sortie de chaque épisode, la diffusion va durer 2 mois 06/01/2026, 17:48


Cinéma et Jeux Vidéo
Cinéma et Jeux Vidéo

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
L'Odyssée de Christopher Nolan : la bande annonce promet un film homérique et un casque grec piqué de Batman
Return to Silent Hill : Akira Yamaoka s'est occupé de la musique du film de Chri Return to Silent Hill : Akira Yamaoka s'est occupé de la musique du film de Christophe Gans et en parle
Avatar 3 Fire & Ash : le dernier grand film de cinéma de l'année, c'est lui ! Avatar 3 Fire & Ash : le dernier grand film de cinéma de l'année, c'est lui !
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News