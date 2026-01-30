God of War : Thor et Odin ont enfin leurs acteurs pour la série télé, et c’est du très solide

La série God of War continue doucement mais sûrement de prendre forme du côté d’Amazon Prime Video, et cette fois, ce sont deux annonces de casting très attendues qui viennent de tomber. Après avoir enfin trouvé son Kratos avec Ryan Hurst il y a à peine quelques semaines, l’adaptation live-action du célèbre jeu vidéo précise désormais qui incarnera deux figures centrales de la mythologie nordique : Thor et Odin. Et très franchement, les choix sont plutôt très rassurants. Pour le rôle de Thor, le Dieu du Tonnerre version God of War Ragnarök, Amazon a jeté son dévolu sur Ólafur Darri Ólafsson. Un acteur massif, intense, que beaucoup ont découvert dans Severance, où il imposait déjà une présence assez glaçante. Et autant dire que physiquement comme dans l’attitude, le casting colle parfaitement à la version brutale, bedonnante et violente de Thor vue dans le jeu. On est clairement plus proche du viking au bord de la rupture que du dieu bodybuildé propret version Marvel, et c’est exactement ce que les fans espéraient.











Autre annonce majeure : Mandy Patinkin prêtera ses traits à Odin, le Père de Tous. Un choix peut-être un peu surprenant au premier abord, mais qui devient très logique quand on pense à ses rôles les plus sombres et manipulateurs, notamment dans Homeland. Acteur de cinéma, de télévision et de théâtre, Patinkin apporte une vraie gravité naturelle, parfaite pour incarner un Odin à la fois charismatique, dangereux et profondément malsain, fidèle à l’esprit de God of War.





Avec ces deux ajouts, le casting commence sérieusement à avoir de l’allure. Ólafsson et Patinkin rejoignent ainsi Ryan Hurst (Kratos), Teresa Palmer (Sif) et Max Parker (Heimdall), confirmant au passage que la série s’inspirera beaucoup plus de God of War Ragnarök que du reboot de 2018. L’histoire devrait donc suivre Kratos et Atreus alors que le Fimbulvetr touche à sa fin et que le Ragnarök approche à grands pas. A noter que la production est actuellement en pré-production à Vancouver, et même si aucune date de sortie n’a encore été annoncée, une chose est sûre : avec ce casting et cette équipe, God of War version Prime Video commence enfin à devenir très prometteuse...







