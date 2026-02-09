JeuxActuJeuxActu.com

God of War : la série télé a trouvé son Atreus, il est et il fait très jeune

God of War : la série télé a trouvé son Atreus, il est et il fait très jeune

La série God of War en live-action avance concrètement et aujourd'hui, Amazon Prime Video nous annonce avoir enfin trouvé son Atreus. C’est le jeune comédien Callum Vinson qui endossera le rôle du fils de Kratos et qui donc donnera la réplique à Ryan Hurst, déjà annoncé dans la peau du célèbre Dieu de la Guerre. Le reste du casting commence lui aussi à bien se dessiner, puisqu'on retrouvera Max Parker en Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson en Thor, Mandy Patinkin en Odin, Alastair Duncan en Mimir, sans oublier Danny Woodburn et Jeff Gulka dans les rôles des frères Brok et Sindri. Autant dire que le casting nordique est presque au complet.

Cinéma et Jeux Vidéo

Pour rappel, la série adaptera les deux derniers jeux vidéo God of War, ceux se déroulant durant la mythologie nordique. On y suivra Kratos et son fils Atreus dans leur voyage à travers les royaumes nordiques, avec pour objectif de disperser les cendres de Faye. Un périple qui sert surtout de toile de fond à la relation compliquée entre un père taiseux et un fils en quête de reconnaissance. Atreus est ici décrit comme un garçon de dix ans, élevé à l’écart du monde par sa mère, curieux, proche de la nature et déjà très débrouillard à l’arc. Après la mort de Faye, il se retrouve face à un père distant qu’il connaît à peine, et cherche avant tout à lui prouver qu’il est capable de survivre dans un monde aussi brutal que celui des dieux.

Méconnu du grand public, Callum Vinson n’est pas un inconnu pour autant, puisqu'il est déjà apparu dans Dead Ringers sur Amazon, mais aussi dans Poker Face, Long Bright River ou encore FBI International. Il sera prochainement à l’affiche de la Saison 3 de The Night Agent sur Netflix, avant d’incarner Jason Voorhees dans la série Crystal Lake. Rien que ça. Commandée pour deux saisons, la série God of War est actuellement en préproduction à Vancouver, avec Ronald D. Moore aux commandes en tant que showrunner, Frederick E.O. Toye à la réalisation des deux premiers épisodes. Cory Barlog, figure centrale de la saga vidéoludique, fait évidemment partie des producteurs exécutifs. Reste maintenant à voir si cette adaptation saura convaincre les fans, tant God of War est une licence aussi aimée que redoutée dès qu’il s’agit de la porter à l’écran.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 9 février 2026
16:59


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Sophie Turner entre en action : premier aperçu de la nouvelle Lara Croft de 2027 avec sa tenue militaire tactique... Les premières images de Sophie Turner dans le rôle de Lara Croft sont sorties dans les médias people et donnent un aperçu concret de l’orientation choisie pour la future série Tomb Raider de Prime Video. 06/02/2026, 15:36
The Last of Us : la Saison 3 pourrait être bien la dernière, HBO donne des détails Pendant longtemps, HBO hésitait encore sur la trajectoire à long terme de The Last of Us. Trois saisons seraient-elles suffisantes pour adapter l’ensemble du jeu vidéo The Last of Us Part 2, ou une 4ème serait-elle nécessaire ? 02/02/2026, 10:19

God of War : Thor et Odin ont enfin leurs acteurs pour la série télé, et c’est du très solide 30/01/2026, 09:29
Fallout : la Saison 1 de la série télé est accessible gratuitement sur YouTube 29/01/2026, 14:41
Super Mario Galaxy : le film d'animation dévoile enfin Yoshi, et il parle ! 25/01/2026, 16:01
Retour à Silent Hill : on a vu le film et échangé avec Christophe Gans, le réalisateur passionné et passionnant 25/01/2026, 11:13


Cinéma et Jeux Vidéo
Cinéma et Jeux Vidéo

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
L'Odyssée de Christopher Nolan : la bande annonce promet un film homérique et un casque grec piqué de Batman
Return to Silent Hill : Akira Yamaoka s'est occupé de la musique du film de Chri Return to Silent Hill : Akira Yamaoka s'est occupé de la musique du film de Christophe Gans et en parle
Avatar 3 Fire & Ash : le dernier grand film de cinéma de l'année, c'est lui ! Avatar 3 Fire & Ash : le dernier grand film de cinéma de l'année, c'est lui !
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News