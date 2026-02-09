God of War : la série télé a trouvé son Atreus, il est et il fait très jeune

La série God of War en live-action avance concrètement et aujourd'hui, Amazon Prime Video nous annonce avoir enfin trouvé son Atreus. C’est le jeune comédien Callum Vinson qui endossera le rôle du fils de Kratos et qui donc donnera la réplique à Ryan Hurst, déjà annoncé dans la peau du célèbre Dieu de la Guerre. Le reste du casting commence lui aussi à bien se dessiner, puisqu'on retrouvera Max Parker en Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson en Thor, Mandy Patinkin en Odin, Alastair Duncan en Mimir, sans oublier Danny Woodburn et Jeff Gulka dans les rôles des frères Brok et Sindri. Autant dire que le casting nordique est presque au complet.







Pour rappel, la série adaptera les deux derniers jeux vidéo God of War, ceux se déroulant durant la mythologie nordique. On y suivra Kratos et son fils Atreus dans leur voyage à travers les royaumes nordiques, avec pour objectif de disperser les cendres de Faye. Un périple qui sert surtout de toile de fond à la relation compliquée entre un père taiseux et un fils en quête de reconnaissance. Atreus est ici décrit comme un garçon de dix ans, élevé à l’écart du monde par sa mère, curieux, proche de la nature et déjà très débrouillard à l’arc. Après la mort de Faye, il se retrouve face à un père distant qu’il connaît à peine, et cherche avant tout à lui prouver qu’il est capable de survivre dans un monde aussi brutal que celui des dieux.





Méconnu du grand public, Callum Vinson n’est pas un inconnu pour autant, puisqu'il est déjà apparu dans Dead Ringers sur Amazon, mais aussi dans Poker Face, Long Bright River ou encore FBI International. Il sera prochainement à l’affiche de la Saison 3 de The Night Agent sur Netflix, avant d’incarner Jason Voorhees dans la série Crystal Lake. Rien que ça. Commandée pour deux saisons, la série God of War est actuellement en préproduction à Vancouver, avec Ronald D. Moore aux commandes en tant que showrunner, Frederick E.O. Toye à la réalisation des deux premiers épisodes. Cory Barlog, figure centrale de la saga vidéoludique, fait évidemment partie des producteurs exécutifs. Reste maintenant à voir si cette adaptation saura convaincre les fans, tant God of War est une licence aussi aimée que redoutée dès qu’il s’agit de la porter à l’écran.





