Resident Evil 9 Requiem : Capcom dévoile la version Switch 2, c'est très propre étonnamment

C'est à l'occasion du Nintendo Direct du 5 février 2026 que Nintendo et Capcom ont conjointement dévoilé les premières images de gameplay de Resident Evil 9 Requiem sur Switch 2, et franchement, le rendu est assez inattendu pour cette console. Graphismes, effets d’ombre, ambiance, ça tient carrément la route, et les possesseurs de la machine ne seront donc pas trop lésés, d'autant que le jeu sortira à la même date, le 27 février prochain. On revoit des séquences qu'on a pu voir auparavant, mais il y a un détail cependant qui a attiré notre attention, c'est le fait que le personnage ne touche jamais sa cible, ce qui garantit des images sans présence d'hémoglobine et de têtes qui explosent à l'écran. Malin.



Sinon, pour les collectionneurs, sachez que cet été débarquent les premiers amiibo Resident Evil, avec Leon et Grace. Les précommandes sont déjà ouvertes, et l’édition Deluxe est plutôt généreuse : cinq costumes, quatre skins d’armes, deux filtres d’écran, deux porte-bonheurs… et d’autres petites surprises pour les fans. Vous savez tout.

















