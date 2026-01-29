Crimson Desert : 3 persos jouables et un open world qui promet d'être gargantuesque

Maintenant que Crimson Desert est officiellement passé gold, Pearl Abyss peut enfin relâcher la pression sur le développement pur et dur et se permettre d’accélérer franchement sur la communication, avec l’idée très claire de montrer le jeu tel qu’il est vraiment, et surtout de donner une vision plus lisible et plus concrète de ce qu’il proposera une fois manette en main. Le studio sud-coréen entre donc dans une nouvelle phase, celle où il ne s’agit plus seulement d’impressionner avec des images spectaculaires, mais de poser les bases, d’expliquer le monde, les systèmes, la narration et la façon dont tout cela va s’imbriquer. À travers une série de vidéos plus longues et plus détaillées, Pearl Abyss cherche aussi à lever le flou qui entourait jusqu’ici Crimson Desert, un projet souvent décrit comme extrêmement ambitieux, mais parfois difficile à cerner dans ses intentions.







On commence ainsi à mieux comprendre le parcours de Kliff, son passé, ses motivations, et surtout l’ampleur du voyage qui l’attend, avec en prime la confirmation que l’on pourra incarner deux autres personnages jouables, chacun avec son propre style de combat, ses armes et ses compétences, ce qui promet une vraie variété dans la manière d’aborder les affrontements. Côté monde ouvert, Pywel se dévoile enfin comme un continent massif, découpé en plusieurs grandes régions très différentes les unes des autres, que l’on pourra explorer librement dès le départ, sans itinéraire imposé. L’idée, c’est vraiment de laisser le joueur se perdre, croiser des quêtes qui s’entremêlent, faire des choix qui auront des conséquences concrètes sur les territoires, que ce soit en aidant des habitants, en libérant des zones occupées ou en influençant l’équilibre entre les factions en présence. L’exploration est clairement présentée comme l’un des piliers du jeu, avec une vraie attention portée à la verticalité, aux déplacements et à la curiosité du joueur, que ce soit à dos de cheval, d’ours, de dragon ou même à bord d’un mécha, sans oublier la fameuse cape de corbeau de Kliff qui permet de planer et d’aborder le monde autrement.







Sinon, on apprend que chaque recoin de Pywel est pensé pour récompenser celles et ceux qui prennent le temps d’explorer, avec des secrets, des énigmes, des artefacts liés à l’Abysse, et même des mécaniques qui rappellent volontairement certains grands open worlds modernes. Sur le plan narratif, Crimson Desert raconte avant tout l’histoire de Kliff, guerrier des Crinières Grises, dont le clan, autrefois garant de la paix, s’effondre après la mort de son chef, plongeant le monde dans le chaos et ouvrant la voie à des luttes de pouvoir entre factions rivales. Kliff meurt très tôt dans l’aventure avant d’être ramené à la vie par des forces cosmiques, ce qui introduit toute la dimension mystique du jeu, avec l’Abysse, une dimension instable dont les fragments se répandent sur Pywel et menacent son équilibre.









Dans tous les cas, ces nouvelles séquences confirment que Crimson Desert s’annonce comme un open world massif, dense et particulièrement ambitieux, porté par le Blackspace Engine de Pearl Abyss, et qui cherche clairement à mêler exploration, narration et systèmes de jeu de manière cohérente. À l’approche de sa sortie le 19 mars, le projet donne en tout cas très envie d’en voir encore plus.











