JeuxActuJeuxActu.com

Crimson Desert dit non aux micro-transactions et revendique son expérience premium

Crimson Desert dit non aux micro-transactions et revendique son expérience premium

Alors que Crimson Desert est passé gold il y a déjà un bon mois, Pearl Abyss a tenu à clarifier une fois pour toutes la nature de son économie : contrairement à beaucoup de jeux AAA récents, le titre sud-coréen ne proposera aucune microtransaction. Le directeur marketing de Pearl Abyss America, Will Powers, l’a affirmé sans détour lors de l’émission Dropped Frames : pas de boutique cosmétique, pas de monnaie premium, pas de piège pour vider notre portefeuille. « C’est une expérience premium que vous achetez, que vous explorez et que vous appréciez. Le paiement, c’est ça, point final », insiste-t-il. Avec un prix standard de 70€, le studio assume sa démarche, préférant un modèle traditionnel à l’attrait tentant mais controversé du free-to-play.



Cette mise au point arrive à point nommé, car la richesse et l’ampleur du monde de Crimson Desert avaient laissé planer le doute, car avec son univers vaste, ses combats de boss imposants, sa mise en scène musclée, il aurait été facile d’imaginer un système monétaire insidieux. Pourtant, Pearl Abyss assure que le jeu a été conçu comme une aventure complète et fermée, où le joueur peut se concentrer sur l’exploration, l’amélioration de son équipement et la progression sans jamais être invité à dépenser davantage. Will Powers en profite aussi pour repositionner la perception du jeu, car certains l’avaient catalogué à tort comme un Souls-like, en raison de ses combats exigeants et de sa mise en scène dramatique. Mais Crimson Desert se veut plus souple, plus ouvert : il est possible de battre en retraite, de s’éloigner d’une zone, de revenir mieux préparé, ou de se consacrer à des quêtes secondaires. « Est-ce que ça veut dire que le jeu est facile ? Absolument pas », précise Powers. La difficulté repose moins sur la punition brutale que sur la maîtrise des enchaînements, la planification et l’adaptation aux situations, donnant au joueur une liberté rarement vue dans un action-RPG de ce calibre. Ça promet en tout cas.

Crimson Desert sortira le 19 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, et s’annonce comme une aventure ambitieuse qui mise sur l’expérience du joueur plutôt que sur l’attrait des transactions.




Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 18 février 2026
10:05


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Crimson Desert : camp, cuisine, PNJ, activités, la vie quotidienne à Pywel détaillée en vidéo Pearl Abyss continue de dérouler sa partition et en ce jeudi 12 février 2026, opn a droit à encore du bon gros contenu. Cette fois, on s'intéresse à la vie quotidienne à Pywel. 12/02/2026, 11:08
Crimson Desert : le système de combat détaillé, ça s'annonce riche, varié et jouissif Pearl Abyss l'a dit : maintenant que Crimson Desert est gold, le studio sud-coréen peut se focaliser sur la campagne marketing et multiplier les vidéos explicatives jusqu'à la sortie le 19 mars prochain. 05/02/2026, 11:47

Crimson Desert : 3 persos jouables et un open world qui promet d'être gargantuesque 29/01/2026, 16:18
Crimson Desert : le jeu est Gold deux mois avant sa sortie officielle, c'est bon signe 21/01/2026, 16:42
Crimson Desert : la map sera plus grande que celle de Red Dead Redemption 2, Pearl Abyss lâche plein d'autres infos 09/01/2026, 18:21
Crimson Desert : un raptor, un ours et un mécha en moyen de locomotion, un boss battle contre un dragon mécanique aussi 16/10/2025, 12:34


Crimson Desert

Jeu : Action/RPG
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
19 Mar 2026
19 Mar 2026
19 Mar 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Crimson Desert : la date de sortie définitive est fixée, il y aura même une édition collector
Crimson Desert : météo, cycle jour-nuit, vent, brume volumétrique, l'open world Crimson Desert : météo, cycle jour-nuit, vent, brume volumétrique, l'open world se dévoile
Crimson Desert sortira fin 2025 et nous offre un trailer à dos de dragons crache Crimson Desert sortira fin 2025 et nous offre un trailer à dos de dragons cracheur de feu
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News