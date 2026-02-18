Crimson Desert dit non aux micro-transactions et revendique son expérience premium

Alors que Crimson Desert est passé gold il y a déjà un bon mois, Pearl Abyss a tenu à clarifier une fois pour toutes la nature de son économie : contrairement à beaucoup de jeux AAA récents, le titre sud-coréen ne proposera aucune microtransaction. Le directeur marketing de Pearl Abyss America, Will Powers, l’a affirmé sans détour lors de l’émission Dropped Frames : pas de boutique cosmétique, pas de monnaie premium, pas de piège pour vider notre portefeuille. « C’est une expérience premium que vous achetez, que vous explorez et que vous appréciez. Le paiement, c’est ça, point final », insiste-t-il. Avec un prix standard de 70€, le studio assume sa démarche, préférant un modèle traditionnel à l’attrait tentant mais controversé du free-to-play.









Cette mise au point arrive à point nommé, car la richesse et l’ampleur du monde de Crimson Desert avaient laissé planer le doute, car avec son univers vaste, ses combats de boss imposants, sa mise en scène musclée, il aurait été facile d’imaginer un système monétaire insidieux. Pourtant, Pearl Abyss assure que le jeu a été conçu comme une aventure complète et fermée, où le joueur peut se concentrer sur l’exploration, l’amélioration de son équipement et la progression sans jamais être invité à dépenser davantage. Will Powers en profite aussi pour repositionner la perception du jeu, car certains l’avaient catalogué à tort comme un Souls-like, en raison de ses combats exigeants et de sa mise en scène dramatique. Mais Crimson Desert se veut plus souple, plus ouvert : il est possible de battre en retraite, de s’éloigner d’une zone, de revenir mieux préparé, ou de se consacrer à des quêtes secondaires. « Est-ce que ça veut dire que le jeu est facile ? Absolument pas », précise Powers. La difficulté repose moins sur la punition brutale que sur la maîtrise des enchaînements, la planification et l’adaptation aux situations, donnant au joueur une liberté rarement vue dans un action-RPG de ce calibre. Ça promet en tout cas.





Crimson Desert sortira le 19 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, et s’annonce comme une aventure ambitieuse qui mise sur l’expérience du joueur plutôt que sur l’attrait des transactions.







