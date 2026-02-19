Virtua Fighter 5 fait ses débuts sur Nintendo Switch 2 avec une bêta ouverte

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage s’invite dès maintenant sur Nintendo Switch 2 avec une bêta ouverte désormais accessible à tous et ce jusqu’au 24 février à 15h59 (heure européenne). C'est l'occasion pour SEGA de faire des tests grandeur nature afin d'éprouver la stabilité des serveurs et les performances du cross-play avec les autres plateformes où le titre est proposé, notamment PlayStation 5, Xbox Series X and Series S et Steam. La bêta peut être téléchargée directement depuis le Nintendo eShop, mais nécessite évidemment un abonnement actif à Nintendo Switch Online pour participer.





La sortie complète de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sur Nintendo Switch 2 est prévue quant à elle pour le 26 mars 2026. Les précommandes sont déjà ouvertes en versions physique et numérique, dont une édition numérique 30e anniversaire incluant le jeu de base, plusieurs contenus additionnels, une compilation de la bande originale ainsi que des illustrations de préproduction. Vous voilà prévenus.



