NBA 2K26 : le basket universitaire débarque pour la Saison 5, tout savoir

La Saison 5 de NBA 2K26 démarre ce vendredi 20 février 2026, et comme son nom l’indique, elle met le cap sur l’université. L'occasion pour la licence de continuer à s'étendre et permettre aux joueurs d'explorer le monde du basket académique à travers 16 programmes emblématiques, de UCLA à Duke, en passant par Michigan, Kansas ou UConn, avec un mélange de contenus gratuits et payants. On y retrouve aussi bien des cartes MyTEAM mettant en avant des stars d’hier et d’aujourd’hui que des maillots et parquets officiels, ainsi que des fresques et mascottes pour personnaliser sa carrière dans La Ville. Bref, c’est un avant-goût de ce que 2K Games promet pour sa future expérience universitaire complète, attendue pour 2027.

Sur le papier, l’idée est séduisante, puisqu'il est question de rassembler NBA, WNBA et maintenant le basket universitaire sous un même toit, et ainsi offrir aux joueurs la possibilité de suivre la progression des futurs pros tout en accumulant récompenses et cartes légendaires. Le mode MyTEAM se montre particulièrement généreux à ce propos, avec des défis quotidiens et des cartes évolutives allant jusqu’au rang Galaxie Opale pour des joueurs comme Jason Williams ou Breanna Stewart. Même chose pour MaCARRIÈRE, qui permet de revêtir les couleurs de chaque université et de collectionner des objets cosmétiques et fresques MyCOURT.

 

Pour ceux qui veulent entrer dans le détail, le dernier Courtside Report de NBA 2K26 fait le tour complet de la Saison 5, où sont évoqués tous les contenus universitaires, cartes MyTEAM et même les récompenses cosmétiques.


le vendredi 20 février 2026
NBA 2K26

Jeu : Sport
Editeur : 2K Games
Développeur : Visual Concepts
5 Sept 2025
5 Sept 2025
5 Sept 2025
5 Sept 2025
5 Sept 2025
5 Sept 2025
5 Sept 2025

