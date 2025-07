NBA 2K26 : Shai Gilgeous-Alexander, Angel Reese et Carmelo Anthony en têtes d’affiche

Comme chaque année, à la rentrée, la franchise NBA 2K s’apprête à revenir sur le parquet avec un casting de stars inédit. Pour cette édition 2026, Shai Gilgeous-Alexander, meneur du Thunder d’Oklahoma City, MVP de la saison régulière et des Finales NBA 2024-25, sera la figure de proue de l’Édition Standard. Du côté de la WNBA, c’est Angel Reese, ailier du Chicago Sky et étoile montante du basket féminin, qui apparaîtra sur la jaquette de l’Édition WNBA, une version physique exclusive à GameStop, réservée au marché américain. Enfin, Carmelo Anthony, tout juste intronisé au Naismith Basketball Hall of Fame et véritable légende de la NBA, sera à l’honneur sur la couverture de l’Édition Superstar. Pour l’occasion, une Édition Leave No Doubt réunira ces trois athlètes sur une jaquette collector, disponible en édition limitée jusqu’au 7 septembre.





Quatre éditions au programme, des contenus à la carte

NBA 2K26 sera proposé en quatre versions, adaptées aux différents profils de joueurs :



Édition Standard

Prix : 79,99€ (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2), 69,99€ (PC), 59,99€ (Switch)

Contenu classique, sans bonus particulier





Édition WNBA (exclusivité GameStop US)

Disponible en version physique uniquement aux États-Unis





Édition Superstar

Prix : 99,99€ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Contient :

- 100 000 VC

- Bonus Ma CARRIÈRE : boosts, maillot, pièce double XP

- Bonus MyTEAM : packs Series 1, cartes agents libres, pièce double XP

- Accès anticipé : 29 août à 18h00



Édition Leave No Doubt (disponible jusqu’au 7 septembre uniquement)

Prix : 149,99€ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Inclut tout le contenu de l’Édition Superstar + :

- 35 000 VC supplémentaires

- Pass Pro Saison 1 + Pass Été (Saisons 7 à 9)

- Pack MyTEAM exclusif (carte Galaxie Opale + carte Invincible)

- Blouson Ma CARRIÈRE exclusif

- Bonus de 10 % pour les joueurs de NBA 2K25 ayant précommandé sur la même plateforme

- Accès anticipé : 29 août à 18h00

- Plateformes et disponibilité

- NBA 2K26 sortira le 5 septembre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), Nintendo Switch, et Switch 2.