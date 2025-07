Perfect Dark : la démo de gameplay de 2024 serait fake, les langues se délient depuis l'annulation du jeu...

C'était censé être l’un des fers de lance de la stratégie “prestige” de Xbox. Un reboot culte, du nom de Perfect Dark, confié à un “super studio” monté pour l’occasion : The Initiative. Une démo léchée balancée en grande pompe lors du Xbox Showcase 2024, avec du parkour, de l’espionnage high-tech, des affrontements nerveux dans un Caire ravagé par le réchauffement climatique. Bref, une claque visuelle et conceptuelle. Mais voilà : un an plus tard, le château de cartes s’effondre. The Initiative est fermé. Perfect Dark est annulé. Et la fameuse démo ? “Basically fake”, selon le journaliste Ethan Gach de Kotaku. Oui, vous avez bien lu.









Dans le jargon de l’industrie, on appelle ça une “vertical slice”, un morceau de jeu censé illustrer l’ambition, souvent monté à la main, parfois même sans réel gameplay derrière. Mais ici, selon les sources proches du dossier, ce n’était même pas ça. Le trailer de Perfect Dark 2024 ne représentait aucunement l’état réel du développement. Un leurre. Un fantasme marketing. Une vision idéalisée d’un jeu qui, en interne, n’existait probablement qu’à l’état de prototype instable, fragmenté, voire inexistant. Un mirage en 4K pour nous vendre du rêve et des pratiques que l'industrie du jeu vidéo a du mal à s'en défaire, et ce depuis plus de 20 ans. On comprend mieux, dès lors, le silence radio qui a suivi cette présentation. Pas de dev diaries, pas de hands-on, aucun teasing progressif. Et pour cause : il n’y avait probablement rien de montrable.





La stratégie du faux-semblant chez Xbox

Le plus inquiétant, ce n’est pas l’annulation en soi, des projets avortés, il y en a à la pelle dans cette industrie. Non, le vrai souci, c’est la manière. Ce contraste vertigineux entre une communication en trompe-l'œil et une réalité catastrophique en coulisses. La fermeture de The Initiative, les licenciements massifs chez Rare et Turn 10 le même jour… Xbox vient d’offrir à l’industrie l’une de ses journées les plus noires. Le discours corporate “Play Anywhere”, “Game Pass first”, et autres promesses de démocratie vidéoludique semblent bien creux quand on découvre que même un projet prioritaire comme Perfect Dark n’a jamais dépassé le stade du PowerPoint animé.









Ce naufrage remet en question l’un des piliers de la hype moderne : le trailer de gameplay. Aujourd’hui, même une démo présentée en grandes pompes ne garantit rien. Perfect Dark avait tout pour rassurer : une équipe de vétérans, un concept fort, un univers connu, une visibilité médiatique. Mais comme souvent, le vernis cache la fissure. Plus que jamais, il faut se méfier, d'autant qe CD Projekt Red a fait la même chose avec sa tech démo de The Witcher 4 en jouant sur les illusions, la mise en scène et les mots. Bref, il faut attendre un vrai gameplay, un vrai hands-on, une vraie date. Sinon, on s’expose à des désillusions aussi brutales que celle-ci.



Il y avait quelque chose de profondément ironique dans le nom du studio : The Initiative. Comme une promesse de renouveau, d’ambition. Mais au final, il n’en reste qu’un projet mort-né, une vitrine mensongère et un studio vidé de son sens. Perfect Dark n’aura été que ça : une illusion parfaite. Et Xbox, plus que jamais, donne la sensation que “Everything is an Xbox”, sauf la transparence.