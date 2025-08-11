Marvel Tōkon : 12 min pour comprendre son gameplay et ses subtilités

Présenté pour la première fois lors d’un State of Play (où il a créé la surprise) puis jouable à l’EVO de Las Vegas 2025 il y a quelques semaines, Marvel Tōkon Fighting Souls va tenter de faire sa place au soleil parmi les jeux de combat en équipe. Développé par Arc System Works en collaboration avec Marvel Games et PlayStation Studios, le titre introduit un format inédit en 4v4 où l’ensemble de l’équipe partage une seule barre de vie. Ce système permet aux joueurs de se concentrer sur un seul héros, tout en profitant de changements dynamiques de personnages déclenchés par certaines actions ou via les assists, donnant lieu à des transitions spectaculaires et à des animations uniques.





Lors de la démode l'EVO 2025, plusieurs héros étaient jouables, chacun fidèle à son style et à sa personnalité : Doctor Doom, lent mais redoutable à distance, Ms. Marvel, rapide et risquée, Storm, spécialiste des assauts aériens, Iron Man, maître du contrôle à distance, Star-Lord, technique et polyvalent, et Captain America, équilibré et idéal pour débuter. Les contrôles se veulent accessibles, avec des attaques simples sur les boutons principaux et des compétences réservées aux gâchettes, mais offrent une profondeur stratégique grâce aux assists contextuels et aux différentes approches possibles, de la méthode réfléchie aux assauts agressifs.





L’univers visuel, fruit de la rencontre entre Marvel, les comics américains et l’animation japonaise chère à Arc System Works, donne naissance à des personnages expressifs et des décors riches en détails, truffés de références et d’easter eggs. Le titre se veut à la fois accessible mais profond. Sa sortie est prévue pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.











