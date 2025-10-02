Nous sommes à une dizaines de jours de la sortie de Légendes Pokémon Z-A et Nintendo a décidé qu'il était temps de lui accorder 6 minutes de vidéo pour expliquer les changements et les nouveautés prévus pour cet épisode. Et on le sait, c'est le premier de la saga à abandonner les combats au tour par tour pour des affrontements en temps réel. L'autre grande nouveauté, c'est le cadre, puisque le jeu va se dérouler dans la métropole de Lumio City, un espace urbain où coexistent harmonieusement humains et Pokémon, offrant un terrain de jeu inédit pour les joueurs. Dans ce nouvel opus, chaque joueur rencontre son Pokémon partenaire avant de partir pour une aventure personnelle à travers la ville. Toutefois, des zones sauvages ont été spécialement conçues pour offrir aux Pokémon des habitats confortables. Même sans combat, il est possible d’attraper des Pokémon sauvages en lançant une Pokéball, mais attention, certains d’entre eux n’hésiteront pas à attaquer.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Légendes Pokémon Z-A : Nintendo propose de comprendre le gameplay et les nouveautés" /> <meta itemprop="description" content="Nous sommes à une dizaines de jours de la sortie de Légendes Pokémon Z-A et Nintendo a décidé qu'il était temps de lui accorder 6 minutes de vidéo pour expliquer les changements et les nouveautés prévus pour cet épisode."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/l/e/legendes-pokemon-z-a/vv/legendes-pokemon-z-a-68e2378865947.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/legendes-pokemon-z-a-comprendre-le-gameplay-et-les-nouveautes-de-cet-e-131264.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37208.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/l/e/legendes-pokemon-z-a/vv/legendes-pokemon-z-a-68e2378865947.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Nous sommes à une dizaines de jours de la sortie de Légendes Pokémon Z-A et Nintendo a décidé qu'il était temps de lui accorder 6 minutes de vidéo pour expliquer les changements et les nouveautés prévus pour cet épisode."/><meta itemprop="duration" content="P0H06M22S" />





Côté gameplay, il est expliqué que les attaques sont attribuées aux quatre boutons principaux et se rechargent à des vitesses différentes. Un cooldown nécessaire pour éviter les spams et les abus et permettent surtout de planifier soigneusement ses actions pour tirer le meilleur parti de chaque Pokémon et éviter d’être surpassé. Au-delà des combats, Lumio City invite les joueurs à se détendre avec leurs Pokémon dans des cafés, à tester de nouvelles tenues, coiffures et maquillages, et même à organiser des séances photo improvisées dans leurs lieux préférés. À la tombée de la nuit, les dresseurs se disputent les classements du tournoi ZA Royale, où chaque victoire permet de défier un adversaire plus coriace, avec pour objectif d’atteindre le rang A depuis le rang Z.

Hotel Z servira de base d’opérations et de lieu de rencontre avec plusieurs personnages clés : Urbane, Tonyie, Lita l’aspirante danseuse, Naveen le jeune créateur de mode, ainsi que le propriétaire de l’hôtel AZ et la détective de la ville, Emma. Ensemble, ils forment l’équipe MZ, chargée de protéger Lumio City et d’enquêter sur des incidents mystérieux, comme l’apparition de Pokémon sauvages méga-évolués se déchaînant dans la ville. Les joueurs devront renforcer leurs liens avec leurs Pokémon et déclencher leurs propres méga-évolutions pour faire face à ces puissants adversaires.









L’expérience multijoueur est également mise en avant : jusqu’à quatre dresseurs peuvent s’affronter localement ou en ligne pour capturer le plus de Pokémon possible dans un temps limité, en utilisant toutes les compétences et méga-évolutions disponibles. Légendes Pokémon Z-A sortira sur Switch 1 et 2, mais la version Nintendo Switch 2 profitera d’une résolution améliorée et d’un meilleur taux de rafraîchissement. A noter que les joueurs possédant la version Nintendo Switch pourront mettre à jour leur jeu via un pack d’extension afin de profiter de cette édition optimisée. Sortie prévue le 16 octobre prochain.



