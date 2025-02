Légendes Pokémon Z-A : 5 min de vidéo pour détailler le gameplay, les Méga-Evolution et les combats en temps réel

The Pokémon Company avait beaucoup de choses à nous présenter lors de ce Pokémon Presents, mais s'il y a bien un jeu Pokémon qui aura retenu davantage l'attention du public, c'est bien Légendes Pokémon Z-A, le nouvel épisode majeur de la saga. Attendu pour fin 2025 sur Nintendo Switch 1, le jeu se déroulera à Illumis, une ville qui sent bon l'architecture hausmanienne et les rues pavés de Paris. Pas étonnant quand on sait que les créateurs se sont inspirés de la capitale françaises pour nous établir un setting différent. D'ailleurs, il sera possible de chasser les Pokémon en ville, toujours en leur lançant une Poké Ball. Cet épisode marquera aussi le retour de la Méga-Evolution qui est d'ailleurs illustrée dans la vidéo. Côté gameplay, on nous annonce un système de combat remanié, puisque les combats ne se dérouleront plus au tour par tour, mais en temps réel. Il sera possible lancer les capacités des Pokémon lorsqu’ils en recevront l’ordre. De nouvelles mécaniques encourageront à choisir le moment opportun pour changer de Pokémon ou lancer une capacité, mais aussi à gérer le temps nécessaire pour lancer des capacités, ainsi que leur zone d’effet.



Visuellement en revanche, Game Freak est resté sur le même moteur et n'a évidemment pas fait évoluer ses assets. C'est pauvre et assez indigne même pour de la Nintendo Switch, surtout si on compare avec Xenoblade Chronicles X qui arrive dans quelques semaines.



Sortie fin 2025 du coup.