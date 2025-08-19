<meta itemprop="name" content="Vidéo Lost Soul Aside : les pouvoirs d'Arena et le RTX de NVIDIA au coeur de 2 nouvelles vidéos" /> <meta itemprop="description" content="Nous sommes à deux semaines de la sortie de Lost Soul Aside et l'accélération marketing se ressent avec des vidéos qui sortent tous les jours autour du dernier China Hero Project de PlayStation."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/l/o/lost-soul-aside/vv/lost-soul-aside-68a452491f456.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/lost-soul-aside-les-pouvoirs-d-arena-et-le-rtx-de-nvidia-au-coeur-de-2-131136.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37139.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/l/o/lost-soul-aside/vv/lost-soul-aside-68a452491f456.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Nous sommes à deux semaines de la sortie de Lost Soul Aside et l'accélération marketing se ressent avec des vidéos qui sortent tous les jours autour du dernier China Hero Project de PlayStation."/><meta itemprop="duration" content="P0H01M32S" />

Nous sommes à deux semaines de la sortie de Lost Soul Aside et l'accélération marketing se ressent avec des vidéos qui sortent tous les jours autour du dernier China Hero Project de PlayStation. Car on vous rappelle que le jeu est soutenu par Sony Interactive Entertainment avec son programme d'aide de studios émergent et de talents en provenance de Chine. Cela étant dit, on a le droit à deux nouvelles vidéos : la première concerne les pouvoirs que Arena (ces espèce de compagnon draconique qui peut se transformer) et peut conférer à notre héros la possibilité de porter differents types d'armes. Dans le gameplay, il apporte un panel de compétences spectaculaires censées compléter les attaques de Kaser et enrichir le système de combat. Quant à la vidéo promue par NVIDIA, elle est là pour mettre en avant la version PC, les fonctions RTX et DLSS 4 et forcément, ça claque pas mal visuellement. Lost Soul Aside arrive lesur PS5 et PC, et ce sera sans doute le moment de vérité pour ce projet longtemps fantasmé et qui fut un projet de one-man army pendant plusieurs années.