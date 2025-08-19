Nous sommes à deux semaines de la sortie de Lost Soul Aside et l'accélération marketing se ressent avec des vidéos qui sortent tous les jours autour du dernier China Hero Project de PlayStation. Car on vous rappelle que le jeu est soutenu par Sony Interactive Entertainment avec son programme d'aide de studios émergent et de talents en provenance de Chine. Cela étant dit, on a le droit à deux nouvelles vidéos : la première concerne les pouvoirs que Arena (ces espèce de compagnon draconique qui peut se transformer) et peut conférer à notre héros la possibilité de porter differents types d'armes. Dans le gameplay, il apporte un panel de compétences spectaculaires censées compléter les attaques de Kaser et enrichir le système de combat. Quant à la vidéo promue par NVIDIA, elle est là pour mettre en avant la version PC, les fonctions RTX et DLSS 4 et forcément, ça claque pas mal visuellement. Lost Soul Aside arrive le 29 août 2025 sur PS5 et PC, et ce sera sans doute le moment de vérité pour ce projet longtemps fantasmé et qui fut un projet de one-man army pendant plusieurs années.
Lost Soul Aside › Vidéos ›
Lost Soul Aside : les pouvoirs d'Arena et le RTX de NVIDIA au coeur de 2 nouvelles vidéos
Autres articles
Lost Soul Aside : on pourra manier plusieurs armes et switcher entre elles, aperçu en vidéo Alors que Wuchang Fallen Feathers vient tout juste de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, un autre jeu chinois s'apprête à débouler avec force et fracas dans moins d'un mois. Ce jeu-là n'est autre que Lost Soul Aside. 02/08/2025, 12:22
Lost Soul Aside : le Devil May Cry chinois hyper speed est repoussé de plusieurs mois C’est une nouvelle qui risque de faire grincer des dents les fans de Lost Soul Aside. Initialement prévu pour le 30 mai 2025, le très attendu action-RPG développé par Ultizero Games voit sa sortie repoussée au 29 août 2025. 30/04/2025, 09:01
Lost Soul Aside : Yang Bing, ce Chinois qui a fait un jeu tout seul, avant d'être repéré par PlayStation 21/02/2025, 21:27
Lost Soul Aside : le Devil May Cry chinois tient sa date de sortie, c'est pour très bientôt ! 12/02/2025, 23:51
Lost Soul Aside : le Devil May Cry chinois arrivera lui aussi en 2025, nouvelle vidéo 18/12/2024, 14:42
Lost Soul Aside : le Devil May Cry chinois profitera des performances RTX de Nvidia, 20 min de gameplay 31/07/2023, 10:05
Lost Soul Aside
Jeu : Beat'em All
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Ultizero Games
29 Août 2025
29 Août 2025
Jeu : Beat'em All
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Ultizero Games
29 Août 2025
29 Août 2025
Les vidéos
Lost Soul Aside : un jeu d'action chinois envoie du lourd à la Playstation Experience
Lost Soul Aside : un jeu d'action chinois envoie du lourd à la Playstation Experience
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.
Autres Trailers
Trailer Battlefield 6 : la bêta est lancée, EA détaille son plan de bataille, encore des images spectaculaires
4 News
Death Stranding 2 : une démo gratuite 1 mois et demi après la sortie, l'aveu à demi-mot de ventes insuffisantes ?
Death Stranding 2 : une démo gratuite 1 mois et demi après la sortie, l'aveu à demi-mot de ventes insuffisantes ?