Lost Soul Aside : le Devil May Cry chinois arrivera lui aussi en 2025, nouvelle vidéo

programme China Hero Project, et cette annonce presque inattendue va permettre de faire taire toutes les mauvaises langues qui parlaient de vaporware. On les entend moins du coup...





Le bout du tunnel pour Yan Bing et son Lost Soul Aside est désormais visible, puisque le jeu va arriver en 2025 sur PC et PS5. L'annonce de l'année de sortie a même été révélée en grandes pompes dans une nouvelle vidéo alors que ça faisait un an et demi qu'on était sans aucune nouvelle de ce qu'on appelle dans le milieu le Devil May Cry Chinois. Il faut dire que le jeu bouge et possède la même vivacité que le beat'em all de Capcom, mais dans un univers moins gothique, plus chinois pour le coup. Annoncé il y a déjà 7 ans, en 2017, alors que ce n'était qu'un projet d'une seul et unique personne, Yan Bing, Lost Soul Aside a tapé dans l'oeil de PlayStation et de Tencent qui ont décidé de financer le jeu. Il fait d'ailleurs partie des projets du