​Lost Soul Aside : le Devil May Cry chinois hyper speed est repoussé de plusieurs mois

C’est une nouvelle qui risque de faire grincer des dents les fans de Lost Soul Aside. Initialement prévu pour le 30 mai 2025, le très attendu action-RPG développé par Ultizero Games voit sa sortie repoussée au 29 août 2025. L’annonce a été faite ce 30 avril par le studio chinois, avec le soutien de Sony Interactive Entertainment, éditeur du jeu. Dans un communiqué publié sur la page Steam officielle du jeu, Yang Bing, fondateur et directeur du studio, explique :

"Nous sommes profondément reconnaissants pour l’accueil enthousiaste que Lost Soul Aside a reçu à travers le monde. Afin de répondre aux standards de qualité que nous nous sommes fixés, nous avons décidé de prendre un peu plus de temps pour peaufiner le jeu."





Ce report de trois mois s’ajoute à une série de délais qui jalonnent le développement du jeu depuis près d’une décennie. Né en 2014 de la passion d’un seul homme, Yang Bing, Lost Soul Aside avait initialement captivé l’attention avec une première bande-annonce impressionnante en 2016. Inspiré par des titres tels que Final Fantasy XV, Devil May Cry et Bayonetta, le jeu a depuis évolué pour devenir un projet ambitieux soutenu par le programme China Hero Project de Sony. Rappelons que dans Lost Soul Aside, les joueurs incarneront Kazer, un jeune homme déterminé à sauver sa sœur Louisa, dont l’âme a été capturée par des envahisseurs interdimensionnels appelés Voidrax. Accompagné d’Arena, un dragon métamorphe capable de se transformer en diverses armes, Kazer devra affronter des ennemis redoutables dans un univers mêlant science-fiction et fantasy sombre. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et PC via Steam et l’Epic Games Store. Une édition physique standard est également prévue en Europe, avec des précommandes ouvertes depuis le 19 février 2025.

Ce nouveau report, bien que décevant pour les fans impatients, témoigne de la volonté du studio de livrer un produit à la hauteur des attentes. Avec une décennie de développement derrière lui, Lost Soul Aside n'est pas à quelques mois après. Rendez-vous donc le 29 août 2025 pour découvrir si l’attente en valait la peine.