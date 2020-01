Lost Soul Aside : le beat them all aux vibes Devil May Cry précise sa sortie

C'est qu'on a failli l'oublier, ce beat them all conçu par le studio Yang Bing et annoncé en 2017. Pourtant, les premiers médias s'annonçaient plutôt prometteurs : avec des grosses inspirations des ténors japonais - coucou Vergil de Devil May Cry ou Bayonetta - cette aventure nous plonge dans la peau de Kazer, un hybride de plusieurs races puissantes qui se devra d'affronter son meilleur ami Ventas. Ainsi qu'un tas d'ennemis qui feront office de chair à pâtée.Malheureusement, les développeurs chinois n'ont pas beaucoup communiqué sur leur titre depuis trois ans : bonne nouvelle toutefois, on apprend lors d'une interview réalisée par un média local que la firme compte bien sortir Lost Soul Aside en 2020. Cette année sera donc la bonne pour l'exclusivité PS4. A priori.