Fallout Saison 2 : la bande-annonce diffusée lors de la gamescom, on analyse les images

Parmi les belles surprises de la conférence Opening Night Live de la gamescom 2025, comment ne pas mentionner la première vraie bande annonce de la Saison 2 de la série Fallout ? Des images toujours séduisantes, qui ont aussi permis de révéler la date de diffusion de cette série et ce sera le 17 décembre 2025, soit dans quelques mois, alors que le tournage s'est terminé en mai dernier. Après le carton critique et public de la saison 1 (qui avait réveillé autant les abonnés Prime que les serveurs de Bethesda, soudain repeuplés de joueurs nostalgiques), il aurait été étonnant qu’Amazon ne profite pas de cet élan. Et visiblement, cette suite ne compte pas juste surfer sur le succès, mais plonger la tête la première dans le fan service assumé. Et quel fan service : direction New Vegas, la cité mythique introduite dans l’opus culte de 2010, théâtre de factions déglinguées, de débauche radioactive et de deals foireux au coin d’un casino.


La bande-annonce, bercée par le toujours ironique It’s All Over But the Crying des Ink Spots, aligne les images qui font mouche : guerres rangées avec la Confrérie de l’Acier en armure, escarmouches sous aéronefs militaires, et surtout, l’arrivée des Deathclaws, ou les Écorcheurs pour les francophones, ces charmants lézards de trois mètres qui transforment chaque joueur en steak tartare depuis vingt ans. Autant dire que le spectacle s’annonce crousti-fondant. Mais la série ne se contente pas d’étaler ses orgies nucléaires, la Saison 2 semble aussi vouloir explorer les origines du désastre. On revoit Cooper Howard (Walton Goggins), alias la future Goule, dans des flashbacks pré-apocalypse, avec même un détour par le mythique Lucky 38 de New Vegas. Ajoutez à ça l’arrivée de Justin Theroux dans un rôle encore mystérieux (potentiellement M. House, le cerveau derrière Vegas et l’un des antagonistes les plus charismatiques de toute la saga), et vous obtenez une équation qui frôle l’orgasme geek.

Côté casting, pas de surprise : Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan et Moisés Arias reprennent du service, tandis que Jonathan Nolan, Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner conservent le contrôle créatif. Une saison 3 est déjà dans les tuyaux, histoire de prouver qu’Amazon croit dur comme fer à son Wasteland télévisuel. Et un peu qu'ils ont raison.

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 19 août 2025
20:44


