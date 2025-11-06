Dispatch : 1 million de ventes en 10 jours, les épisode 5 et 6 sortent avec le smile

Sorti presque de nulle part, Dispatch est aujourd'hui un joli succès. Dix jours seulement après sa sortie sur Steam et le PlayStation Store, le titre a franchi le cap symbolique du million d’exemplaires vendus, confirmant son statut de succès critique et commercial. Les chiffres parlent en effet d’eux-mêmes, puisque Dispatch affiche une note presse de 84% sur Metacritic, tandis que la note des joueurs est de 9/10, et 93% d’avis positifs sur Steam (sur plus de 19 000 évaluations), et une moyenne de 4,95/5 sur le PlayStation Store. Des résultats qui le placent parmi les jeux narratifs les mieux notés de 2025, un exploit notable pour une première production indépendante. Pour Michael Choung, producteur exécutif et PDG d’AdHoc Studio, cette réussite marque une étape importante :





“C’est toujours un peu étrange quand les chiffres deviennent si grands qu’il faut en parler. […] Des étapes comme celle-ci comptent. Elles signifient qu’AdHoc pourra continuer à créer des jeux narratifs épisodiques originaux.”









Une déclaration qui traduit à la fois la surprise et la satisfaction du studio, mais aussi une volonté claire, à savoir inscrire Dispatch dans la durée et soutenir la production de nouvelles expériences narratives. Fondé par d’anciens membres de Telltale Games, AdHoc Studio s’inscrit dans la continuité de l’école du jeu narratif épisodique, tout en lui apportant un ton et une écriture plus contemporains. Dispatch se distingue effectivement par sa mise en scène de la vie de bureau dans un univers de super-héros, centrée sur Robert Robertson, alias Mecha Man. Déchu de son statut de héros, il supervise désormais un programme de réinsertion pour ex-vilains et gère une équipe de personnages aussi instables que touchants. Entre humour, drame et satire du management, le jeu réussit à trouver un ton singulier.

Dans la foulée, les épisodes 5 et 6 viennent d’être mis en ligne, préparant la sortie du dernier épisode de la saison, prévue pour le 12 novembre 2025. Un teaser accompagne d’ailleurs cette annonce.



