Décidément, pour 007 First Light, IO Interactive a décidé d'aller taper du côté de Hollywood pour faire connaître son jeu auprès du grand public. Après avoir déjà attiré Gemma Chan au casting en septembre dernier dans le rôle de Selina Tan, responsable de la Simulation Tactique au MI6, le studio danois remet une pièce dans la machine en annonçant l’arrivée de Lenny Kravitz au casting. Une annonce faite lors des Game Awards, où Gemma Chan était d’ailleurs présente sur scène pour annoncer la venue du chanteur. Lenny Kravitz incarnera du coup Bawma, nommé le Roi des Pirates, un personnage inédit qui coche toutes les cases du grand antagoniste moderne : charismatique, imprévisible, difficile à cerner. Pas exactement un ennemi, pas vraiment un allié non plus.





<meta itemprop="name" content="Vidéo 007 First Light : Lenny Kravitz jouera l'un des méchants du jeu, le trailer des Game Awards" /> <meta itemprop="description" content="Après avoir déjà attiré Gemma Chan au casting dans le rôle de Selina Tan, responsable de la Simulation Tactique au MI6, le studio danois remet une pièce dans la machine en annonçant l’arrivée de Lenny Kravitz dans le jeu."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/0/0/007-first-light/vv/007-first-light-693dd26313a4a.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/007-first-light-lenny-kravitz-jouera-l-un-des-mechants-du-jeu-131443.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37276.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/0/0/007-first-light/vv/007-first-light-693dd26313a4a.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Après avoir déjà attiré Gemma Chan au casting dans le rôle de Selina Tan, responsable de la Simulation Tactique au MI6, le studio danois remet une pièce dans la machine en annonçant l’arrivée de Lenny Kravitz dans le jeu."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M16S" />

À la tête d’Aleph, un réseau international de trafic d’armes, Bawma s’est en effet construit tout seul, en partant d’un cimetière de navires abandonnés en Mauritanie pour bâtir un véritable empire, nous précise le communiqué de presse. Lenny Kravitz ne s'est contenté pas de prêter sa voix, puisque son visage est aussi directement intégré au personnage, histoire de renforcer l’impact et la présence à l’écran. Hakan Abrak, CEO d’IO Interactive, parle d’ailleurs d’un acteur capable d’inspirer à la fois la peur et la loyauté, exactement ce qu’ils recherchaient pour Bawma. Le trailer diffusé pendant les Game Awards va dans ce sens, en montrant Bond et son mentor du MI6, John Greenway, pris dans une situation tendue où chaque décision semble avoir des conséquences. La sortie de 007 First Light est attendue pour le 27 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.



