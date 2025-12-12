JeuxActuJeuxActu.com

007 First Light : Lenny Kravitz jouera l'un des méchants du jeu, le trailer des Game Awards

007 First Light : Lenny Kravitz jouera l'un des méchants du jeu, le trailer des Game Awards

Décidément, pour 007 First Light, IO Interactive a décidé d'aller taper du côté de Hollywood pour faire connaître son jeu auprès du grand public. Après avoir déjà attiré Gemma Chan au casting en septembre dernier dans le rôle de Selina Tan, responsable de la Simulation Tactique au MI6, le studio danois remet une pièce dans la machine en annonçant l’arrivée de Lenny Kravitz au casting. Une annonce faite lors des Game Awards, où Gemma Chan était d’ailleurs présente sur scène pour annoncer la venue du chanteur. Lenny Kravitz incarnera du coup Bawma, nommé le Roi des Pirates, un personnage inédit qui coche toutes les cases du grand antagoniste moderne : charismatique, imprévisible, difficile à cerner. Pas exactement un ennemi, pas vraiment un allié non plus.

 

À la tête d’Aleph, un réseau international de trafic d’armes, Bawma s’est en effet construit tout seul, en partant d’un cimetière de navires abandonnés en Mauritanie pour bâtir un véritable empire, nous précise le communiqué de presse. Lenny Kravitz ne s'est contenté pas de prêter sa voix, puisque son visage est aussi directement intégré au personnage, histoire de renforcer l’impact et la présence à l’écran. Hakan Abrak, CEO d’IO Interactive, parle d’ailleurs d’un acteur capable d’inspirer à la fois la peur et la loyauté, exactement ce qu’ils recherchaient pour Bawma. Le trailer diffusé pendant les Game Awards va dans ce sens, en montrant Bond et son mentor du MI6, John Greenway, pris dans une situation tendue où chaque décision semble avoir des conséquences. La sortie de 007 First Light est attendue pour le 27 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

007 First Light


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 12 décembre 2025
7:52


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

007 First Light : présentation de la Aston Martin Valhalla que James Bond pilotera dans le jeu On le sait depuis toujours, dans l’univers 007, les voitures ne sont jamais de simples accessoires, mais des extensions du mythe James Bond, aussi belles à contempler que dangereuses à affronter du fait de leur arsenal. 21/11/2025, 10:53
007 First Light : l'actrice Gemma Chan (Les Eternels) sera dans le jeu, son rôle dévoilé Après avoir fait bonne figure le mois dernier avec son premier trailer de gameplay, 007 First Light a profité du State of Play du 24 septembre pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle recrue majeure pour 007 First Light. 25/09/2025, 16:31

007 First Light : 30 min de gameplay, quand Uncharted rencontre Hitman 03/09/2025, 21:33
007 First Light : premier trailer de gameplay du jeu basé sur la jeunesse de James Bond 06/06/2025, 06:17
007 First Light : une origin story pour James Bond, par les créateurs de Hitman 02/06/2025, 18:01
Project 007 : un tout nouveau jeu James Bond par les créateurs d'Hitman, 1ère vidéo ! 3 | 19/11/2020, 15:22


007 First Light

Jeu : Action
Editeur : IO Interactive
Développeur : Io Interactive
27 Mar 2026
27 Mar 2026
27 Mar 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Call of Duty BLACK OPS 7 : le pire Kalof jamais créé ? (Spoiler : OUI) TEST COMPLET voir la vidéo
Je note Call of Duty BLACK OPS 7 : le pire Kalof jamais créé ? (Spoiler : OUI) TEST COMPLET

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers