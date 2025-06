007 First Light : une origin story pour James Bond, par les créateurs de Hitman

Quatre ans après l’annonce initiale de "Project 007", IO Interactive officialise enfin le titre définitif de son jeu James Bond, intitulé 007 First Light. Le studio danois, à l’origine de la saga Hitman, confirme qu’il s’agit d’une origin story totalement inédite, indépendante des films et des acteurs ayant incarné l’agent 007 par le passé. IO Interactive présente ce titre comme le point de départ d’une nouvelle franchise vidéoludique, construite autour d’un James Bond jeune, inexpérimenté, et encore en devenir. Le jeu adoptera une vue à la troisième personne et mettra l’accent sur la narration, l’infiltration et la progression du personnage. Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée, et aucun extrait de gameplay n’a été montré. L’officialisation s’est accompagnée d’un artwork sobre, centré sur le logo emblématique "007" et une silhouette évoquant les premières années de James Bond au sein du MI6.



Ce positionnement s’inscrit dans une stratégie plus large pour IO Interactive, qui édite désormais ses propres jeux et soutient également des projets tiers, tels que comme MindsEye, publié pour Build A Rocket Boy. L'éditeur danois promet de nouvelles informations "d’ici la fin de la semaine", sans doute pour le Summer Game Fest, dont la cérémonie d’ouverture se tiendra ce vendredi 7 juin et présentée par Geoff Keighley. Une occasion idéale pour présenter, enfin, une première bande-annonce plus concrète – voire un aperçu de gameplay.