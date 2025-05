Atomic Heart : 10 millions de joueurs et la naissance de Mundfish Powerhouse

Il y a deux ans, Atomic Heart débarquait dans l'industrie du jeu vidéo comme un pestiféré, du moins dans cette partie de notre planète. Malgré des qualités indéniables, le jeu a été mollement accueilli par une presse occidentale méfiante de voir la Russie débarquer avec un FPS d'envergure, préférant se focaliser sur des polémiques futiles. Résultat : une note de 70% de moyenne sur Metacritic. Mais cela n'a pas empêché les joueurs d'y jouer en masse, et deux ans après, on apprend que Atomic Heart a franchi un cap symbolique : plus de 10 millions de joueurs recensés à travers le monde. Mundfish en a profité pour rappeler ce que son jeu représente aujourd'hui, on cite :





- A surpris le monde en s’imposant comme un succès AAA inattendu, signé par un studio encore inconnu.

- Est devenu le jeu PC le plus discuté du premier semestre 2023, selon Metacritic.

- A redéfini les standards visuels et cinématographiques dans le genre FPS.

- A prouvé que de nouveaux studios pouvaient créer une franchise originale, même dans une industrie dominée par des licences établies.

- A mêlé rétrofuturisme, choix narratifs audacieux et direction artistique marquée pour forger une identité unique, à la croisée des genres.

- A reçu plus de 60 distinctions de fin d’année de la part de la critique, dont une reconnaissance aux BAFTA.

- A remporté le Steam Award du style visuel exceptionnel (2023), et a été nominé aux Hollywood Music in Media Awards (2023).

- A enrichi son univers avec trois DLC majeurs centrés sur l’histoire, consolidant son statut de classique culte moderne. Un dernier DLC est actuellement en développement.



De quoi donner des ailes au studio Mundfish, qui se rêve à devenir éditeur à part entière. Et c'est le cas puisque Mundfish annonce aujourd’hui un nouveau chapitre : Mundfish Powerhouse, un label taillé pour accompagner des projets d’envergure. Pas un simple éditeur, mais un partenaire opérationnel et créatif, capable d’intervenir à chaque étape, de la conception à la sortie, en passant par la production et le marketing. La philosophie de Mundfish Powerhouse est claire : « moins de jeux, mais des jeux plus grands, plus audacieux, plus singuliers », affirme Robert Bagratuni, fondateur et directeur créatif de Mundfish. Le studio veut mettre son expertise au service d’autres créateurs, sans diluer son exigence. Powerhouse ne vise pas le volume, mais l’impact.





Quant à Atomic Heart lui-même, l’aventure n’est pas terminée, puisque qu'après trois extensions narratives, un dernier DLC est en préparation. Il viendra, selon toute vraisemblance, conclure ce premier cycle — non sans ouvrir, peut-être, de nouvelles portes. On vous tient évidemment au courant.